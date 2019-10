Soudan: Le ministère de l'agriculture et la FAO signent trois accords

Khartoum — Le ministère de l'Agriculture et des Ressources naturelles a signé trois accords avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ciblant les États du Darfour et le Nil Bleu.

La signature a assisté par le sous-secrétaire du ministère de l'Agriculture et des Ressources naturelles, directeur du Département de la coopération internationale, des représentants de l'Autorité forestière nationale et du représentant résident de la FAO et un certain nombre de responsables de la FAO, le ministère de l'agriculture a représenté par le ministre et la FAO a représenté par le représentant résident au Soudan, Babagana Ahmedou.

L'accord initial vise la sécurité alimentaire et le développement de la résilience des communautés de producteurs au long de la ceinture de la gomme arabique dans les États du Darfour, avec un financement de 7,7 millions de dollars du gouvernement néerlandais, mis en œuvre dans 8 régions (5) au Nord-Darfour et (3) à l'Est-Darfour, et visant du développement rural en particulièrement à la gestion des ressources naturelles.

La seconde du renforcer les capacités des communautés dans l'État du Nil Bleu, dans la localité de Rosirees, avec le partenariat de la FAO, de l'UNICEF et du PNUD, financé par l'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) pour un montant de 3 millions de dollars et visant 67 000 familles déplacées.

Le troisième objectif est de faciliter le commerce entre pays de (COMESA), financé par la FAO à un coute de 2,500 millions d'euros, visant à améliorer le commerce commun entre les pays membres, à augmenter les capacités de contrôle en laboratoire et à contrôler la qualité des produits échangés entre ces pays.