Ile Maurice: Mahébourg-Plaine-Magnien - Mouvman Zeness Morisien, des jeunes à l'abordage!

Alors que l'annonce des élections générales a pris au dépourvu la majorité de la population, des jeunes ont décidé de mettre leurs compétences au service du pays en créant le Mouvman Zeness Morisien.

Ils sont pourvus d'excellentes qualifications académiques et comptent des réalisations et expériences professionnelles mais leur parcours n'a pas été tout rose jusqu'ici. Malgré des menaces, intimidations et propositions profitables, entre autres, ils ne se laissent pas tenter. Le Mouvman Zeness Morisien (MZM) propose une politique propre, pérenne et se montre intolérante envers la corruption.

«Le message reçoit un chaleureux accueil.»

Sa vision est de promouvoir la transparence, la méritocratie et la justice sociale pour améliorer la qualité de vie des Mauriciens. Le groupe pense pouvoir atteindre ses objectifs en faisant le pont entre l'expérience des anciens et l'énergie des jeunes. Sa campagne dans la circonscription no 12 (Mahébourg-Plaine-Magnien) se passe «à merveille» et le message qu'il transmet reçoit un accueil chaleureux. «Les réactions de l'électorat sont positives», disent les quatre promoteurs.

Après une présence remarquée sur les réseaux sociaux, ils disent avoir séduit de nombreux internautes qui ont cru à leur vision et ont proposé à l'équipe de MZM leur aide sur le terrain dans leurs quartiers respectifs. «#twenaEnnSwa» est le slogan du groupe aux habitants de la circonscription no 12.

Des propositions réalistes ont été mises en avant par le parti qui vise à offrir un développement soutenu et durable. La protection de l'océan étant une de leurs priorités, ils veulent créer une école de la mer à Mahébourg. Cet établissement aurait pour but de former, encadrer et professionnaliser les pêcheurs et ainsi les intéresser aux choses de la mer.

En ce qui concerne la santé des étudiants, MZM propose une infirmerie dans chaque institution scolaire. Pour le système judiciaire, ils pensent revoir le système de «provisional charge». Vu que le problème de la drogue est alarmant dans la circonscription, un centre de réhabilitation serait construit qui profitera aussi à tous les Mauriciens.

Avinash Jasgray, aussi connu comme Vashil, sera le seul candidat à ces législatives dans la circonscription no 12. La page Facebook de MZM assure la fluidité des informations.