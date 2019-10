Ile Maurice: Le Conseil des religions - «Faire de la politique sans langage grossier ni d'attaque à la dignité d'une personne»

Le Conseil des religions vient de l'avant ce jeudi 31 octobre pour évoquer le vote pour ces prochaines élections. Par le biais d'un communiqué, elle a indiqué que l'idée n'est pas de se mêler de la politique ni de donner des consignes de vote. Mais de «laisser l'entière liberté à chacun d'exercer sa responsabilité en son âme et conscience». Quant aux politiciens, ils se doivent de mener la campagne électorale sans dérapage, en n'utilisant pas de langage grossier qui attaquerait la dignité d'une personne. Car «la politique est un engagement noble au service de l'Homme».

Les Mauriciens, eux, doivent exercer leur droit de vote de «manière réfléchie et sérieuse». «Plus qu'un droit, voter est un devoir ; voter est une action civique qui incombe à tout citoyen, car l'avenir politique, économique et social de notre pays en dépend», est d'avis le Conseil des religions. Et ce devoir est valable pour les politiciens, les candidats et les élus.

Les attitudes à bannir, selon le Conseil des religions : le vote «communal» ou encore la vente de son vote en échange d'une faveur quelconque. «Il est antipatriotique de voter pour quelqu'un qui défendra uniquement ses intérêts ou ceux de son groupe. On ne vote pas 'pou rod so bout'. Le droit de voter nous est donné pour élire des hommes et des femmes qui œuvreront pour le bien commun de toute la Nation.»

C'est justement ce qui doit animer tout candidat et politicien. Ainsi ne pas utiliser la religion ou encore les lieux de culte «comme une plate-forme électorale». «Nous ne pensons pas qu'il soit opportun qu'un candidat utilise son appartenance religieuse pour parvenir à des fins politiques.»

Le Conseil des religions déplore également qu'au cours des campagnes électorales, l'harmonie et la paix sociale sont souvent menacées. «Par des paroles et des comportements racistes, certaines pratiques partisanes, électoralistes ou politiciennes peuvent détruire, en l'espace de quelques minutes, tout le travail accompli pendant des années pour construire notre unité par des hommes et des femmes de tout bord et de toute religion. Notre unité est notre bien le plus précieux ; elle ne doit être sacrifiée à aucun prix et surtout pas pour un avantage politique momentané.»

Pourtant, le combat est autre, souligne le Conseil des religions. Il y a une recrudescence de la violence a été enregistrée dans le pays, la misère, la pauvreté, la recrudescence de la drogue et les fléaux sociaux, l'emploi demeure précaire tandis que le chômage augmente. Ainsi «le développement économique dans une conjoncture mondiale difficile doit mobiliser l'attention et les énergies de toutes les parties prenantes de la société et de tous les citoyens en général, incluant ceux qui sont les plus défavorisés, les plus faibles, les moins visibles, les oubliés du développement.»

Il est donc plus important de consolider notre identité patriotique, est d'avis le conseil des religions. «Nous pourrions ainsi nous entraîner à travailler pour le bien commun de notre pays. Nous pourrions aussi rencontrer ensemble les candidats pour discuter des moyens à trouver pour faire progresser davantage la justice et la paix.»