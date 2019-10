Ile Maurice: 33 ans de prison pour le meurtre de l'écossaise Janice Farman

Deux condamnations deux ans après ce crime qui a choqué Albion. Kamlesh Mansing et Anish Soneea, écroués pour le meurtre de l'écossaise Janice Farman ont été condamnés à 33 ans et 23 ans de prison respectivement. Une décision de la juge Véronique Kwok Yin Siong Yen ce jeudi 31 octobre aux Assises.

Cette dernière a, du reste, condamné cet acte cruel des accusés qui ont non seulement pris la vie d'une femme inoffensive mais a aussi détruit la vie d'un orphelin, «who will now be deprived of a home and a mother and will have to carry the dreadful memories of the horrendous nights throughout his entire life».

Le fils de Janice Famran, souffrant d'autisme et qui était alors âgé de 10 ans, avait donné son témoignage deux jours après le drame. Il avait indiqué aux enquêteurs que trois individus avaient l'habitude de se rendre chez sa mère adoptive pour des parties de beuverie. Et il aurait reconnu la voix de l'un d'entre eux ce jour-là.

Un autre suspect avait été arrêté dans le sillage de cette affaire : Ravish Rao Fakhoo et ce dernier avait plaidé coupable, réclamant une réduction de sa charge, soit pour coups et blessures. Il fait l'objet d'un procès séparé.

Ce crime a été perpétré le 6 juillet 2017. Un cambriolage qui aurait mal tourné. Les suspects étaient encagoulés mais la victime avait reconnu l'un d'entre eux. Raison pour laquelle elle a été étranglée. Son corps couvert de sang avait été retrouvé dans son lit. L'Ecossaise vivait à Maurice depuis 2002 et avait adopté le garçon de 10 ans.