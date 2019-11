Angola: Le programme "Minha Terra" promeut la dignité des communautés rurales

Cachiungo (Angola) — La ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Habitat, Ana Paula Chantre Luna de Carvalho, a souligné mercredi, dans la municipalité de Cachiungo (Huambo), l'importance du programme "Minha Terra" pour la promotion de la dignité des communautés rurales, la réduction de la pauvreté et la garantie de la sécurité alimentaire dans le pays en général.

La gouvernante a fait ces déclarations lors du lancement officiel de ce programme, qui a débuté le 16 de ce mois dans la municipalité de Chinguar (Bié), dans le but de délivrer 200 titres de propriété, dans une seule municipalité de chaque province, totalisant 3 600 procès.

Elle a indiqué que cette initiative du Titulaire du pouvoir exécutif permet, en plus d'assurer la sécurité dans la possession des terres, par les communautés locales, de réduire le délai d'obtention des titres de concession, de simplifier le processus d'attribution de terres et de réduire les coûts du processus en question, d'octroyer le droit de superficie et l'accès plus facile au crédit bancaire.

Dans ce domaine, la gouvernante a affirmé que la sécurité alimentaire passait nécessairement par la certification de l'accès à la terre, où la nourriture était produite, par les utilisateurs (familles paysannes), qui sont à leur tour soumis à l'existence d'un registre foncier unique pour tout les pays.

Ana Paula Chantre Luna de Carvalho a souligné que le principal défi de ce programme était de résoudre un problème majeur qui concerne principalement les paysans qui, bien que travaillant quotidiennement avec effort et dévouement, ne sont pas encore titulaires du titre de propriété de la terre qu'ils cultivent. Conformément à l'ordonnance présidentielle 14/18 du 19 février, il a été créé la commission interministérielle d'enregistrement des terrains ruraux en faveur des communautés locales, composée de techniciens des ministères de l'Aménagement du territoire et de l'Habitat, de la Justice et Droits de l'Homme, de l'Agriculture et des Finances, décentralisée au niveau de chaque province. Au cours de l'événement, témoigné par la gouverneure de la province de Huambo, Joana Lina, ont été émises dans la municipalité de Cachiungo, avec une extension territoriale de 2 947 kilomètres carrés et une population estimée à 105 733 habitants, 119 titres de propriété, sur 200 prévus lors de la première phase.