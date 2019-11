Angola: Le PCA réitère l'engagement dans l'amélioration des conditions de travail

Luanda — Le Conseil de l'administration de l'Agence Angola Presse ((ANGOP) continuera à s'engager dans l'amélioration continue des conditions de travail et rémunératoire des travailleurs, a réaffirmé mercredi, le responsable numéro un de l'entreprise, Josué Isaías.

Le président du Conseil d'administration a mis en évidence l'assurance de maladie, dont l'accord sera signé dans les prochains jours et les respectives cartes mises à la disposition, les travaux de réaménagement des rédactions et du centre de données, en phase d'achèvement.

Intervenant durant le déjeuner avec les travailleurs et invités, à l'occasion du 44è anniversaire de l'entreprise (le 30 octobre), le PCA a également mis en relief la qualification professionnelle, dont l'instrument a été élaboré en un temps record et approuvé par le ministère de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité Sociale (MAPTSS).

Font également partie des priorités, le processus de circulation des soldes pour la vérification des dettes auprès des fournisseurs internes et externes, ainsi que la continuité de l'exécution de la ligne éditoriale de l'ANGOP, conformément aux directives du Gouvernement.

La poursuite du cycle de formation de journalistes, techniciens et agents administratifs et la continuité de la négociation avec les financiers pour la construction du bâtiment du siège font aussi partie des priorités de l'agence, a-t-il indiqué.

"De nombreux autres défis futurs s'imposent tels que la mise en place d'une agence productrice de produits multimédia pour la distribution de contenus prépayés", a-t-il signalé.

Le programme des activités comprenait l'interprétation de la chanteuse de gospel Solange de Nery et la remise du prix ANGOP par l'administrateur du secteur de contenus, José Chimuco.

Les festivités du 44ème anniversaire de l'Angop ont débuté le 16 de ce mois avec la conférence "Elections municipales: Ce que l'on attend des journalistes - Contribution de la communication sociale".

Cette conférences a été suivie les jours suivants par l'autres sous les thèmes "La réforme et ses tabous" et "La liberté de la presse et l'accès aux sources et aux données".

L'Agence Angola Presse, en abrégé ANGOP, est une entreprise publique dotée de la personnalité juridique et d'une autonomie administrative, financière et patrimoniale.

C'est l'unique Agence des médias du pays et a pour objectif de collecter, traiter et de distribuer de manière exclusive, en Angola comme à l'étranger, de nouvelles bases des informations objectives sur l'actualité nationale et internationale.