Algérie: SILA 2019 - Une programmation littéraire et intellectuelle diversifiée au stand du Sénégal

Alger — Le stand du Sénégal, invité d'honneur du 24e Salon international du livre d'Alger (SILA 2019), offre une programmation littéraire et intellectuelle diversifiée à travers des activités animées par des hommes et femmes de Lettres et des universitaires de ce pays africain à la production littéraire et intellectuelle foisonnante.

Ce stand de 200 mètres carrés situé au niveau du Pavillon central du Palais des expositions accueillera quatre maisons d'édition sénégalaises proposant près de 400 titres en langue française dans le domaine de la littérature, de l'histoire, de la pensée, de la religion et du soufisme, outre des ouvrages religieux en langue arabe.

Le public du SILA 2019 sera convié à plusieurs rencontres et conférences thématiques avec la participation de plus de 20 écrivains à l'instar de Ramatoulaye Mbengue, Alioune Badara Diane, MbayeThiam et Abdoulaye Diallo.

Ces participants aborderont plusieurs thèmes, dont le modernisme et les défis de la modernité, la création littéraire et l'édition au Sénégal, les Archives déplacées durant la colonisation et les actualités de la négritude.

Le public de cette 24e édition du SILA pourra ainsi découvrir d'éminents intellectuels sénégalais tels que l'historien et anthropologue Cheikh Anta Diop, le philosophe Souleymane Bachir Diagne, l'écrivain, poète et homme d'Etat Léopold Sédar Senghor et l'écrivain et réalisateur Ousmane Sembène.

Les amateurs d'art ne seront pas en reste puisque des animations artistiques sont prévues au niveau du Stand du Sénégal, notamment "Conte et slam" ccompagné de notes de Kora animé par le Griot, personnage culturel présent dans le folklore de la région du Sahel et de l'Afrique de l'ouest.

Le SILA 2019 qui accueille 1.030 maisons d'éditions d'une quarantaine de pays a ouvert ses portes au public jeudi et se poursuivra jusqu'au 9 novembre.

Le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabehi, avait inauguré mercredi après-midi ce 24e SILA en compagnie de son homologue sénégalais, Abdoulaye Diop.