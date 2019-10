Algérie: Khenchela - Vers l'ouverture d'un master professionnel dans la production de pommes

Khenchela — L'université Abbas Laghrour de Khenchela et la direction locale des services agricoles (DSA) travaillent de concert pour l'ouverture d'un master professionnel dans la production de pommes en partenariat avec des experts polonais, a révélé jeudi le recteur de cet établissement universitaire Pr. Rachid Siab.

A ce propos, M. Siab a affirmé à l'APS, en marge de l'ouverture de l'année universitaire, que l'université Abbas Laghrour est en voie de proposer l'ouverture d'un master professionnel dans la production de pommes au cours de la prochaine année universitaire, en partenariat avec des experts polonais.

Le recteur de l'université Abbas Laghrour a également souligné que durant l'actuelle année universitaire un master professionnel en génie mécanique a été ouvert en coopération et en partenariat avec l'entreprise de construction mécanique de Khenchela (ECMK), au profit des étudiants, qui peuvent décrocher un emploi dans cette même entité après l'obtention de leur diplôme.

Selon lui, dans le cadre d'un programme de coopération et de relations extérieures, l'université de Khenchela a tenu une réunion à la fin du mois de septembre, en coordination avec le bureau "Erasmus Algérie", spécialisé dans le partenariat scientifique et la recherche avec l'Union Européenne (UE), à l'issue de laquelle il a été convenu de signer un accord de partenariat et de coopération avec l'université de Grenade (Espagne).

Il a également fait savoir qu'au cours des dernières années, l'université de Khenchela a signé 16 accords internationaux de coopération, 20 accords nationaux et 42 accords locaux avec le secteur économique et social afin de garantir une bonne formation des enseignants et des administrateurs et œuvrer à l'amélioration du niveau des étudiants.

Cet établissement d'enseignement supérieur a enregistré au cours du présent exercice, 18.000 étudiants répartis à travers ses 6 facultés, dont 7.000 étudiants en master et 11.000 en licence, encadrés par 289 enseignants.