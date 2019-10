Cote d'Ivoire: Inza Camara (Délégué général du Service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, au Canada et au Mexique) - "Nous voulons ouvrir l'immense marché américain aux PME ivoiriennes"

Vous organisez bientôt, en collaboration avec l'US Small Business Administration SBA, le deuxième forum de développement des affaires Prosper Africa à Philadelphie. A quoi répond cette rencontre économique ?

Ce forum dont nous sommes à la deuxième édition vise principalement à permettre aux PME ivoiriennes de profiter pleinement de l'immense marché américain de 300 millions de consommateurs avec un fort pouvoir d'achat dont l'importance multiforme n'est plus à démontrer ni à redire. Comme vous le savez, l'Agoa (loi américaine exemptant environ 7000 produits de pays africains éligibles de droits de douanes aux Etats-Unis) est une très belle opportunité et une très belle porte d'accès au marché américain destinée aux entreprises africaines dont très peu en profitent du fait même de la méconnaissance de ce mécanisme et de ses procédures.

Dans ce domaine, le SPECI-USA (Service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux Etats-Unis) possède une excellente maîtrise et une parfaite connaissance des procédures et mécanismes d'accès au marché américain, des formalités douanières ainsi que des mécanismes de financement du gouvernement américain à destination des PME. C'est donc ces compétences que nous souhaitons mettre au service des PME et entreprises ivoiriennes conformément aux exigences de notre feuille de route ou lettre de missions. Contrairement à certaines idées pré conçues, les PME ivoiriennes disposent d'un important know-how (savoir-faire), de compétences humaines avérées et d'excellents produits qui peuvent s'exporter facilement vers les Etats-Unis.

Concrètement, de quoi s'agira-t-il ?

Il s'agira à travers ce forum d'aider les PME ivoiriennes à dénicher des opportunités mais aussi et surtout de leur permettre de s'intégrer dans le sillage ou la sous-traitance des grands groupes américains qui s'intéressent à l'Afrique, principalement, à la Côte d'Ivoire depuis l'accession à la magistrature suprême du Président Alassane Ouattara, mais qui manquent d'interlocuteurs fiables et crédibles. Les résultats attendus devront permettre de faire des PME ivoiriennes de puissants leviers pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. A cet effet, ce forum s'organise, en collaboration avec les institutions ivoiriennes chargées des Petites et moyennes entreprises ainsi que les principales structures étatiques et organisations de promotion sur lesquelles repose la stratégie nationale de développement économique, industrielle et technologique. Un tel forum répond parfaitement à la vision du Chef de l'Etat de faire du secteur privé un puissant vecteur de croissance et de création d'emplois.

Quels sont les autres objectifs de ce forum et quelles pourraient en être les retombées pour l'économie ivoirienne ?

Comme évoqué précédemment, ce forum vise en premier lieu à dynamiser, à renforcer et à consolider les PME ivoiriennes afin de leur permettre non seulement de pouvoir pénétrer le marché américain mais aussi de créer durablement des emplois. Comme vous le savez sans doute, de nombreux pays développés ont bâti leur croissance en s'appuyant principalement sur un tissu dynamique, diversifié et innovant de PME. Ce modèle constitue une source d'inspiration et un véritable modèle dont notre pays pourrait s'inspirer. C'est la raison pour laquelle nous entreprenons ce genre d'initiatives pour permettre à nos PME de pouvoir exporter aux Etats-Unis en produisant à partir de la Côte d'Ivoire. Mais pour ce faire, elles doivent déjà se familiariser avec un écosystème de règles, de formalités, de mécanismes, de procédures, et de diverses administrations publiques afin de tirer pleinement profit de l'immense marché américain, d'où l'idée même de ce forum. En outre, des pays comme le Lesotho et bien d'autres se sont familiarisés avec cet environnement et arrivent à exporter massivement vers les Etats-Unis grâce à des mécanismes tels que l'Agoa. Notre pays pourrait en faire de même en permettant à ses nombreuses PME très dynamiques et aussi au savoir-faire avéré et réel de prendre pied sur le marché américain. Nos PME pourraient ainsi devenir les interlocutrices des grandes multinationales américaines et canadiennes qui s'intéressent fortement à la Côte d'Ivoire mais qui souhaiteraient s'y implanter, en s'appuyant, dans un premier temps, sur des partenaires locaux.

La Côte d'Ivoire a organisé l'AGOA cette année. Y a-t-il des dispositions prises par le SPECI-USA pour faciliter l'accès du marché américain aux produits ivoiriens ?

Le SPECI-USA joue pleinement son rôle pour permettre un accès facilité et privilégié des produits ivoiriens aux Etats-Unis. A cet effet, le SPECI-USA a développé de bonnes compétences sur toutes les procédures et tous les mécanismes d'accès au marché américain que nous mettons à la disposition de nos PME. Seuls quelques pays africains particulièrement bien informés de ces règles et des différents mécanismes mis en place par le gouvernement américain pour faciliter le commerce et l'accès au marché américain arrivent à y exporter massivement. Il s'agit principalement du Lesotho et du Botswana. Les opportunités existent et elles sont réelles mais nous n'y arrivons pas parce que nos PME n'en sont pas parfois informées. Aussi entendons-nous les aiguiller, les conseiller et les appuyer fortement. Nous le faisons déjà pour leur permettre de bénéficier de l'Agoa et je peux déjà vous assurer que certaines PME arrivent tout de même à tirer leur épingle du jeu. Cette deuxième édition arrive à point nommé dans la mesure où les Etats unis se préparent à lancer une deuxième initiative en faveur des PME et entreprises africaines dénommée « Prosper Africa ». A cet effet, le Secrétaire adjoint aux Affaires africaines a entamé une tournée qui l'a conduite au Soudan, en Ethiopie, au Mozambique et en Afrique du Sud pour expliquer cette nouvelle initiative puisque les Etats-Unis souhaitent devenir le partenaire privilégié de l'Afrique en matière de commerce et d'investissements.