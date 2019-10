Sénégal: Elim CAN 2021 - La liste du Sénégal avec 3 nouveaux venus

Finaliste à la CAN 2019, le Sénégal va entamer les éliminatoires de la CAN 2021 en novembre. Ce jeudi, lors d'une conférence de presse, le sélectionneur Aliou Cissé a dévoilé la liste des 24 joueurs pour ces deux premières journées. Parmi ces convoqués, trois feront leur baptême de feu. Il s'agit de Baba Thiam, Naby Sarr et Moussa Ndiaye.

Au moment où beaucoup s'attendaient le moins, les deux joueurs intègrent la tanière des Lions. Baba Thiam (27 ans) évolue au poste d'attaquant à Kasimpasa en Turquie. En ce début de saison, il a inscrit 4 buts en 9 rencontres.

Naby Sarr, fils de l'ancien international Boubacar Sarr (26 ans), va faire ses grands débuts avec son pays. Il joue à Charlton en Angleterre (D2) en défense centrale. Il était champion du monde U20 avec la France avec la génération Pogba, Umtiti, Florian Thauvin.

La curiosité est encore plus poussée avec Moussa Ndiaye, jeune défenseur, meilleur joueur de la CAN U20 (Niger 2019) et évoluant encore au pays.

Le reste c'est du classique, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye...

Pour rappel, le Sénégal débute la campagne des éliminatoires de la CAN 2021 face au Congo le 13 novembre à Thiès. 4 jours plus tard, Mané et les siens vont affronter l'Eswatini.