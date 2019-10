Afrique Centrale: Cemac - Le budget 2020 de l'UEAC en débat à Yaoundé

La 34 ème Session du Conseil des ministres de l'Union économique d'Afrique centrale ( UEAC), s'est ouvert à Yaoundé la capitale politique du Cameroun, ce jeudi, 31 octobre 2019. Les travaux s'achèvent samedi prochain.

Neuf dossiers sur la table des experts de l'UEAC réunis à Yaoundé depuis ce matin, à l'hôtel Hilton. Plusieurs délégations à la tête desquelles, les ministres de l'Economie des six pays membres de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale ( Cemac). Au menu, le projet de budget de l'exercice 2020, de l'UEAC. Une enveloppe qui selon le Gabonais Daniel Ona Ondo le président de la Commission de la Cemac, devrait, à hauteur de 20%, être consacrée aux institutions de formation. La formation et le renforcement des capacités, étant au coeur des préoccupations de l'institution sous-régionale.

Le rapport d'activités de la Communauté, l'état du budget de l'exercice écoulé, le renforcement de l'intégration, les dossiers ressortissant à la réglementation de la sécurité, à la navigation aérienne, à l'enseignement supérieur, à la santé et à la lutte contre les pandémies, sont à l'ordre du jour. L'examen de tous ces dossiers par les experts, devra être sanctionné par l'approbation du Conseil des ministres de l'UEAC. Cette instance est la plus prééminente de la Cemac, juste derrière le Conseil des chefs d'État.

Dans son discours d'ouverture des assises de Yaoundé, le Camerounais Charles Assamba Ongodo le président du Comité inter- États, a situé le contexte de la 34 ème Session de l'UEAC. Cette dernière, a-t-il souligné, se tient au lendemain des Assemblées générales annuelles de la Banque mondiale tenues à Washington DC, dans la 1ère moitié du mois d'octobre dernier. Conclaves au cours desquels à en croire Charles Assamba Ongodo, l'institution de Breton Woods, a promis de financer l'intégration africaine en général, et sous-régionale ( Cemac ) en particulier.

" A Yaoundé, plus que jamais, il est question d'interroger la vision stratégique et même le cadre d'intervention des différents organes de notre communauté, dans l'optique de meilleures performances desdits organes et institutions ", a indiqué, le président du Comité inter-États de l'UEAC, le Camerounais Charles Assamba Ongodo.