Centrafrique: Bangui dans les crues, les secours s'organisent

La réponse s'organise à Bangui, alors qu'une crue impressionnante touche la capitale et le pays. Près de 15 000 personnes sont sinistrées dans la capitale et ses environs (environ 8000 en province). À Bangui, les secours de première urgence met en place, des distributions ont déjà eu lieu et hier une partie des déplacés ont été mis à l'abri.

Sur le site de Socada, les conditions sanitaires sont compliquées. Pas de baches de protections, les serpents sont nombreux. La ministre de l'Action humanitaire est sur le terrain depuis la semaine dernière à organiser la réponse.

« Les réponses sont prêtes, nous allons commencer des travaux pour des abris communautaires et des abris individuels. Mais comme nous sommes en saison pluvieuse donc nous avons jugé nécessaire surtout pour des raisons humanitaires de déplacer femmes et enfants pour les mettre à l'abri pour éviter des maladies, et aussi pour une meilleure prise en charge parce que étant éparpillé c'était un peu difficile et là, depuis aujourd'hui donc, le stade omnisport est réquisitionné », explique Virginie Baïkoua.

Femmes et enfants sont transportés vers le stade omnisport en centre-ville dans les camions de la gendarmerie. Pauline vient d'arriver avec ses trois enfants. « Là-bas, on n'a pas pu dormir bien parce qu'il y avait la pluie et puis il n'y avait pas les bâches. On était comme assis sous la pluie jusqu'au matin. Et c'est pour ca que le gouvernement nous a dit de nous emmener ici. Et vous pensez que vous allez être bien ici. Je crois qu'on sera bien ici. Et vous avez réussi à sauver des petites ? Rien du tout. Rien du tout. Marmites comme assiettes... La maison est écroulée... »

Hier une délégation de ministres a accompagné le président Touadera sur les sites de déplacés où l'aménagement des terrains a débuté.