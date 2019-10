Cote d'Ivoire: Didier Drogba - L'ivoirien nommé ambassadeur pour la promotion de la sécurité routière

Encore une mission pour l'ex international ivoirien, Didier Drogba. Lundi, il a été nommé par la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), ambassadeur de la campagne dénommée « Safe Steps ». La campagne vise à promouvoir la sécurité routière en Afrique.

Quelques jours après avoir été désigné à Dubaï, 'Ambassadeur de l'Organisation Mondiale du tourisme' (OMT) pour promouvoir le tourisme en Afrique, Didier Drogba prête son image à une nouvelle organisation, la FIA.

Cette fois, l'ancien footballeur devrait à travers sa fondation contribuer à promouvoir la sécurité routière sur le continent.

Le choix n'a pas été porté sur l'ancien capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire au hasard, soutient Jean Todt, président de la FIA et envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière.

D'après ce dernier, la « personnalité exceptionnelle de Didier Drogba, sa notoriété et sa popularité dans toute l'Afrique, constitue un atout majeur pour changer le comportement des usagers de la route et ainsi réduire le nombre de décès ».

Le nouvel ambassadeur de la FIA n'a pas manqué de relever la solennité de cette mission.

« Les enfants et les piétons sont les plus vulnérables. Nous sommes tenus de protéger davantage nos populations en les sensibilisant et en leur inculquant les bonnes pratiques à mettre en oeuvre pour sauver des vies. Les chiffres sont alarmants. Il me semble évident de m'impliquer personnellement dans une telle cause, afin de pouvoir changer les choses plus vite », a réagi Didier Drogba qui est également depuis quelques mois Conseiller spécial du Président de la Confédération Africaine de Football (CAF).

Les décès sur les routes en Afrique sont évalués à 20% soit le taux de mortalité le plus élevé. 44% des victimes sont des piétions et des cyclistes. Pourtant, le continent ne représente que 2% du parc automobile mondial.