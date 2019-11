Afrique: La FAF dément un contrat résilié avec Adidas

Il y a quelques jours, une information révélée par la presse algérienne devient de plus en plus persistante. A en croire ces journaux, La Fédération Algérienne de Football (FAF) auraient résilié son contrat avec l'équipementier Adidas. Pour cause, la FAF a signé un contrat avec Adidas via une société d'importation. Cette dernière, n'ayant pas respecté les conditions, la Fédération aurait décidé de changer d'équipementier.

Ce jeudi, à travers un communiqué, l'instance algérienne a tenu à démentir ces rumeurs.

« Afin de mettre fin à certaines rumeurs malintentionnées, la Fédération Algérienne de Football (FAF) dément toute résiliation du contrat qui la lie à l'équipementier Adidas, et encore moins un recours en justice pour un contentieux inventé de toute pièce pour créer la suspicion et l'amalgame autour de ce contrat », a-t-elle écrit.

Avant de rassurer les uns et les autres sur le rapport entre elle et Adidas : « La FAF informe l'opinion sportive que non seulement elle est plus que satisfaite de ses relations avec l'équipementier Adidas, mais qu'elle a reçu, dans le cadre du contrat qui lie les deux parties, toutes les dotations prévues pour l'ensemble des sélections nationales, y compris celle des féminines, sans compter les bonus et primes de la CAN TOTAL 2019 ».

De quoi éclairer la lanterne de tout un chacun.