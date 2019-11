Cameroun: Eboulement de Gouache - Le gouvernement au chevet des victimes

Sur hautes instructions du président de la République, le Minat Paul Atanga Nji et le Minhdu Célestine Ketcha Courtès ont apporté mardi dernier le réconfort et l'appui nécessaires aux sinistrés.

Pour Takou Victor, père de famille âgé de 56 ans, le film de la soirée du 28 octobre dernier à Gouache reste présent dans son esprit. A cela s'ajoute une profonde douleur en plus de celle d'avoir perdu dans la catastrophe, sa fille ainée en classe de Terminale. Face à Paul Atanga Nji, ministre de l'Administration territoriale et Célestine Ketcha Courtes, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, il fond en larmes. Une séquence pleine de compassion et de tristesse, vécue par ces deux membres du gouvernement au Service des urgences de l'Hôpital régional de Bafoussam.

Quelques instants auparavant, ils ont pu témoigner de la bravoure de jeunes survivants ignorant encore l'ampleur des dégâts causés par le glissement de terrain. C'est le cas d'Anastasie Christelle Mofo, recherchant toujours ses parents qu'elle ne verra plus, de la grelotante Dinaline Mengou, 9 ans ou encore d'Armel Stallone Feudjeu, retrouvé vivant sous la boue dévastatrice. A ces rescapés, les deux envoyés du chef de l'Etat ont adressé le message de condoléances de la République pour la perte de leurs proches. A ceci s'ajoutait des mots de réconfort et des souhaits de prompt rétablissement dans une atmosphère morne. « Le président de la République est avec vous. Il va faire tout ce qui est nécessaire pour vous accompagner dans cette épreuve.

Il nous a chargés de vous témoigner sa profonde douleur et sa profonde tristesse dans cette situation. Restez courageux, nous allons vous accompagner », a ainsi déclaré le Minat. Par ailleurs, les responsables de la structure hospitalière ainsi que les différentes personnes sinistrées ont été informés de la prise en charge complète des soins par l'Etat. Avant cette étape, le Minat et le Minhdu se sont rendus à la morgue où avaient déjà été traités et conservés les 42 corps sans vie extirpés de la boue. Au cours de cette première descente, les deux membres du gouvernement ont félicité le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine et ses collaborateurs pour la diligence observée dans les premières opérations de secours. De même qu'au corps médical pour son professionnalisme et son dévouement.