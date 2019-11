Cameroun: Extrême-Nord - Plus de 300 actes de naissance distribués

Ce don de Plan International Cameroon a été fait le 26 octobre dans plusieurs localités du Logone-et-Chari.

L'arrondissement de Logone Birni fait partir des unités administratives du département du Logone-et-Chari qui tirent le taux de scolarisation vers le bas du fait que certains parents n'établissent pas d'acte de naissance à leur progéniture. Cette situation déplorable s'est même accentuée ces dernières années avec la crise sécuritaire qui y a entraîné un afflux de personnes déplacées, rendant encore plus difficiles les conditions de vie des populations. Et ce sont les enfants qui paient ainsi le plus lourd tribut puisque certains parents, en lutte pour leur subsistance, relèguent au second plan, l'établissement des actes de naissance de leur progéniture.

Face à cette situation préoccupante, l'organisation non gouvernementale Plan international Cameroon, dont la mission principale est de contribuer à l'épanouissement de l'enfant, n'est pas restée indifférente. C'est la raison d'être de la cérémonie de distribution des actes de naissance qui a eu lieu samedi, 26 octobre 2019. Laquelle était organisée par Mahamat Abdoulaye, chef du sous-bureau de Plan International Cameroun à Kousseri. Ils étaient 343 élèves des classes des cours moyens première et deuxième année, issus de cinq écoles primaires de l'arrondissement de Logone Birni.

A savoir, les écoles publiques de Zimado, Kala-kafra, Logone-Birni, Kidam et Kabe. Le visage rayonnant de joie, ces enfants ont reçu leurs actes de naissance qui leur permettent désormais d'envisager leurs études en toute sérénité. Les autorités administratives, municipales et traditionnelles ont pris part à cette cérémonie très courue. Le geste de cette Ong de bienfaisance s'inscrit en droite ligne de ses objectifs visés dans la région de l'Extrême-Nord : contribuer à l'amélioration de l'accès des populations déplacées, des personnes retournées et des populations hôtes aux services de l'éducation. A son actif dans le département du Logone-et-Chari, entre autres, 843 actes de naissance établis en faveur d'enfants vulnérables.