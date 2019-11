Cameroun: CHAN 2020 et CAN 2021 - Les hôteliers s'ajustent

En prélude aux deux événements sportifs qu'abritera le Cameroun, les acteurs du secteur ont été recyclés sur les notions d'accueil, d'hygiène et de sécurité du touriste.

L'hygiène, l'accueil, les techniques de service et la sécurité des touristes. C'est le contenu des travaux d'un séminaire de renforcement des capacités des hôteliers, qui s'est tenu à Ebolowa. Les travaux, ouverts par le ministre d'Etat, ministre du Tourisme et des Loisirs (Mintoul), Bello Bouba Maïgari ont regroupé près d'une centaine d'acteurs du secteur du tourisme et des loisirs de la région du Sud. En présence du gouverneur Félix Nguélé Nguélé, le ministre d'Etat a déclaré que ces travaux viennent à la suite d'une série de séminaires qu'organise le Mintoul, pour préparer les acteurs de ce secteur, à une meilleure prestation de service, en prélude à la CHAN 2020 et la CAN masculine de 2021 au Cameroun.

C'est donc dans une région, qui se présente comme « un Eldorado touristique » et qui compte, selon des chiffres disponibles à la délégation régionale, plus de 250 structures d'accueil et hôtels, dont un de quatre étoiles, pour 2 400 lits environ, que le Mintoul a jeté l'ancre, pour sa sixième étape de la série de séminaires de renforcement de capacité. Il s'agit, selon le ministre d'Etat, d'une volonté d'harmonisation des programmes de formation en tourisme, hôtellerie et loisirs. L'objectif, selon le membre du gouvernement, est de mettre fin à l'amateurisme et d'arrimer les programmes de formation, aux standards internationaux.

Dans cette optique, il importe donc au ministère du Tourisme et des Loisirs, de mieux outiller les acteurs du secteur, par un renforcement de capacités en matière d'accueil, d'hygiène, des techniques de service et de sécurité des touristes. Pendant 48 heures, les participants ont suivi des exposés allant de l'accueil et comportement des guides touristiques à la sécurité du touriste, en passant par les techniques de communication et de marketing, les méthodes de conservation des aliments, l'hygiène et gestion des déchets entre autres.