Cameroun: Eboulement à Bafoussam - L'assistance de Paul Biya

Le chef de l'Etat a annoncé mercredi, 30 octobre 2019 sur sa page Facebook et son compte Twitter, le déblocage de 200 millions de F au profit des victimes

L'humanisme, une vertu qui colle à la peau de Paul Biya, s'est encore exprimé mercredi, 30 octobre 2019 en fin d'après-midi. Comme on commence à s'y habituer, le président de la République a lui-même pris le soin de porter la bonne nouvelle. Ces derniers qui, connectés sur sa page officielle Facebook et son compte Twitter, accompagnent avec hargne toutes les publications de Paul Biya. « En solidarité aux sinistrés de Bafoussam, j'ai décidé d'une assistance de 200 millions de FCFA en faveur des familles endeuillées et des personnes à déplacer », a tweeté le chef de l'Etat autour de 18h.

Il n'en fallait pas plus pour apaiser la toile suffisamment agitée après la survenue de ce drame dans la nuit de lundi à mardi dernier à Bafoussam. Plus de 7 000 commentaires et partages cumulés en l'espace de deux heures. Avec des réactions variées et diverses ayant pour mots-clés : « humaniste, chef près des sinistrés, homme au grand coeur, geste salutaire, grande compassion présidentielle... » Une suite logique dans la démarche présidentielle tant pour ce cas que pour d'autres survenus ces derniers temps dans notre pays. Pour ce qui est de Gouache à Bafoussam, le chef de l'Etat, mis au courant de ce triste évènement, a immédiatement adressé ses condoléances et sa compassion aux familles de victimes. Une communion triste qu'il a également partagée avec ses internautes.