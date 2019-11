Cote d'Ivoire: Etat civil - L'administration se rapproche de la population

A l'occasion de la conférence de presse "Les Rendez-vous du Gouvernement" du Centre d'Information et de Communication Gouvernementale (CICG), le 31 octobre 2019 à Abidjan, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité, a affirmé que les services d'état civil se rapprocheront des populations.

"Les agents iront vers les populations plutôt que de les attendre au bureau pour l'enregistrement des faits d'état civil ", a indiqué Sidiki Diakité.

Selon le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, les services d'état civil qui bénéficieront du soutien de nouveaux acteurs (chefs de village et personnels de santé) se déploieront dans les centres de santé, les maternités et les villages pour collecter les faits d'état civil. « Il y aura des centres d'état civil dans toutes les représentations diplomatiques de la Côte d'Ivoire », a souligné le ministre.

Sidiki Diakité a insisté sur la gratuité de l'enregistrement, à l'exception des droits de timbre qui sont préalablement fixés. Avant de rassurer les populations ivoiriennes quant à la satisfaction par le gouvernement de toutes leurs préoccupations, en matière d'enregistrement des faits d'état civil.

Il a également annoncé que la procédure d'enregistrement à l'état civil en Côte d'Ivoire sera informatisée et modernisée à compter de juillet 2020, pour faciliter la demande, la production et la délivrance. L'informatisation facilitera, par ailleurs, les échanges intra-administrations et entre administrations et acteurs économiques.