Congo-Brazzaville: Forum de l'orientation et des études universitaires - Le programme de la quatrième édition dévoilé

L'espace Campus France Congo a présenté à la presse, à loccasion d'une conférence de presse organisée à l'Institut français du Congo (IFC) de Brazzaville, le programme de ses activités qui débuteront dans les prochains jours.

La conférence de presse a été organisée en prélude du forum de l'orientation et des études en France et au Congo, qui se tiendra à Pointe-Noire les 4 et 5 novembre, à la Place du trentenaire, puis les 6, 7 et 8 du même mois à l'IFC de Brazzaville.

Initié en partenariat avec Total Congo, ce forum s'inscrit dans la dynamique de mettre à la disposition des participants un maximum d'informations possibles, pour un bon choix des filières dans lesquelles ils pourront s'inscrire. « Nous organisons des réunions pour aider les jeunes à trouver leur orientation et leur voie. Avec toutes les informations qui seront mises à leur disposition, chacun sera en mesure de faire un choix qui puisse rimer à ses objectifs scolaires, voire professionnels », a déclaré la directrice déléguée de l'IFC Brazzaville, Marie Audigier.

« L'espace Campus France est toujours ouvert à tous ceux qui veulent avoir des informations sur les universités et écoles en France, avec une documentation abondante disponible en ligne et surtout des conseillers qui sont là pour les orienter », a assuré la directrice déléguée, répondant auxpréoccupations des jeunes désirant d'aller poursuivre leurs études en France.

Au menu de ce programme, il est prévu des ateliers pour l'apprentissage, entre autres, de la rédaction du curriculum vitae et de la lettre de motivation; d'orientation pour réfléchir à son avenir avec la participation de beaucoup de professionnels des différents domaines qui vont présenter leurs métiers ( pétrole, numérique, droit, etc.) ; de présentation des filières, en présence de six établissements d'enseignement supérieur français, trente entreprises, des écoles d'ingénierie, de commerce, d'agriculture et six ONG, a indiqué Marie Audigier.

Pour la responsable de Campus France Congo, Malaury Boissie, ce forum s'inscrit dans une démarche mondiale et ses objectifs sont de maintenir le rang de la France en Afrique francophone ; développer la notoriété des études dans ce pays ; attirer les étudiants qui le considèrent comme une destination possible pour la poursuite de leurs études. Elle a indiqué que la France est le quatrième pays d'accueil des étudiants internationaux en mobilité et le premier pays d'accueil des francophones. Actuellement, a-t-elle signifié, ils sont trois cent quarante-trois mille étudiants dont plus de quatre mille Congolais qui poursuivent leurs études en France et l'idéal est d'atteindre le chiffre de cinq cent mille. « La campagne s'inscrit également dans une démarche de co-construction. On a impliqué de nombreux étudiants, des acteurs de la mobilité pour qu'ils deviennent eux-mêmes des acteurs de cette communication », a précisé Malaury Boissier.

Le conseiller de coopération et d'action culturelle, également directeur des IFC, Michel Pré, a ajouté que ce programme visera également à orienter des étudiants qui sont porteurs d'un projet professionnel, pour leur permettre d'aller se former et revenir au pays pour réinvestir.

Précisons que la quatrième édition du forum de l'orientation et des études en France et au Congo est placée dans le cadre du renforcement de la coopération avec les ministères de l'éducation nationale. L'édition précédente avait connu un gros succès avec la participation de quatre mille cinq cents personnes.