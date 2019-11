Togo: 60 à 80 % de la main d'oeuvre agricole est féminine

C'est ce qu'a révélé le 29 Octobre dernier à Afagnan, à l'occasion de la célébration en différé de la Journée internationale de la femme rurale, la directrice exécutive de l'APFUD-Togo (Association Panafricaine des Femmes Unies pour le Développement du Togo), Edith Boko-Yekple.

Ce fut au cours d'une causerie-débat sur le thème "Accès des femmes rurales aux moyens de production pour un développement inclusif et durable".

En fait, au cours de cet exposé qu'elle a assuré, Mme Boko-Yekple a indiqué qu'environ 61,03% des femmes vivent en milieu rural et que ce nombre important fournit à l'agriculture togolaise 60 à 80% de la main d'œuvre essentielle.

La respinsable de l'APFUD-Togo a trouvé dans la célébration d'une telle journée internationale de la femme rurale, une belle opportunité d'aide au développement agricole et aussi pour parvenir à la faim zéro et à mettre fin à la pauvreté. Aussi, s'est-elle réjouie de ce qu'elle vient en soutien à l'agriculture togolaise mais également une garantie pour la sécurité alimentaire, la gestion des terres et des ressources.

Convaincue de ce que, "on ne peut pas réussir le développement sans intégrer la femme", la Directrice exécutive de l'APFUD-Togo, a lancé un appel aux pouvoirs publics et autres décideurs à venir en aide à la femme rurale en lui procutant les moyens de production tels que la terre, l'eau et les semances naturelles.