Ile Maurice: Preetam Chuttoo - « Il se chuchote que Gooljaury quittera le pays avant les élections générales... »

«J'ai des informations que Rakesh Gooljaury, qui a fait sept réservations pour différentes destinations le 8 novembre, quittera l'île Maurice. S'il n'est pas convoqué par le Central Criminal Investigation Department (CCID) en urgence, l'enquête sera considérée comme étant caduque.»

L'avoué Preetam Chuttoo, qui avait fait une déposition à la police contre l'homme d'affaires, Rakesh Gooljaury, et l'ex-cadre de la State Bank of Mauritius (SBM), Poulay Sawmynaden, pour complot, a adressé une correspondance au commissaire de Police (CP) mercredi, demandant que les enquêteurs convoquent Rakesh Gooljaury dans les plus brefs délais.

L'avoué dit avoir des informations que Rakesh Gooljaury a l'intention de quitter le pays. Me Preetam Chuttoo explique avoir fait une déposition contre les deux protagonistes le 17 septembre, étant donné qu'il estime que ces deux-là ont ourdi un complot contre lui, afin de ternir sa réputation et pour qu'il ne puisse pas représenter une cliente dans une affaire de blanchiment d'argent de Rs 3 906 769 349. Celle-ci a retenu ses services pour intenter un procès à l'ex-banquier. Sauf que ce dernier avait porté plainte contre Me Chuttoo à la Mauritius Law Society (MLS). Selon l'homme de loi, Rakesh Gooljaury aurait monté ce modus operandi pour le piéger.

Après ladite plainte contre eux, Gooljaury et Sawmynaden devraient être convoqués au CCID sous peu, sauf, que faute de représentants juridiques, leur rendez-vous a été repoussé. Et la MLS avait annoncé, dans un communiqué, qu'aucune investigation ne serait initiée contre Me Preetam Chuttoo, vu qu'il y a une enquête policière. Le plaignant, quant à lui, avance au CP, détenir des preuves concrètes contre Gooljaury qui aurait agi comme intermédiaire dans cette affaire de complot.

Il va plus loin en soutenant que Gooljaury a été déclaré banqueroute par la cour et qu'il a été informé que son bureau est même fermé. «J'ai des informations sur Gooljaury qui fera ses valises avant les élections générales. Je crains que ma déclaration ne devienne caduque s'il ne se présente pas au CCID en prenant la fuite. D'ailleurs, j'ai intenté un procès en réclamation contre sa personne et il a brillé par son absence devant la Master and Registrar et l'affaire a été renvoyée», poursuit Me Chuttoo, qui insiste que l'absence de l'homme en question vient confirmer davantage ses informations. C'est pourquoi, il estime qu'il est urgent de convoquer l'homme d'affaires.