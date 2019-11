Cote d'Ivoire: Identification - Le registre national des personnes physiques est une solution aux problèmes de l'état civil

Invité des "Rendez-Vous du Gouvernement", le 31 octobre 2019 à Abidjan, le ministre ivoirien de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité, a indiqué que le projet de Registre National des Personnes Physiques (RNPP) est la solution aux différents problèmes de l'état civil et de l'identification à moyen et à long termes.

"Le RNPP permettra, à moyen terme, de créer un système d'état civil moderne et sécurisé et de mettre en place des procédures et un mécanisme de collecte des faits d'état civil tels que la naissance, le mariage, le décès... ) ", a déclaré Sidiki Diakité.

Ainsi, le RNPP va octroyer à chaque citoyen ou résident un Numéro National d'Identification (NNI), facilitant la production et la délivrance, en tout lieu, de titres sécurisés, afin de lutter contre la fraude sur l'état civil.

A long terme, le RNPP permettra aussi de faciliter, d'une part, les échanges entre les administrations, et d'autre part, entre les administrations et les acteurs économiques, afin d'améliorer l'efficacité des services publics d'état civil.

Pour Sidiki Diakité, les perspectives sont excellentes, car le RNPP contient des solutions novatrices et durables.

La 9ème édition des "Rendez-Vous du Gouvernement" du Centre d'Information et de Communication Gouvernementale a eu pour thème « Etat civil en Côte d'Ivoire : enjeux, défis et perspectives ».