Togo: Ce que Dr Speiker attend des Togolais

Il est candidat déclaré à la présidentielle de 2020 au Togo. Lui c'est Dr Christian Spieker. L'homme qui entend remplacer Faure Gnassingbé à la tête du Togo en 2020, lance un nouvel appel aux Togolais. En un mot, il s'agit d'un appel au soutien des Togolais à sa candidature... Lisez !

Appel à tous mes compatriotes

Mon appel à tous mes compatriotes togolais de bonne volonté, du Togo comme de la diaspora, de me soutenir sans faille dans cette voie ambitieuse pour faire de notre pays un modèle. L´avenir de nos enfants en dépend grandement. On ne choisit pas un homme ou une femme politique parce qu´on est des parents ou issus de même village ou de même ethnie mais on choisit un homme ou une femme politique de par sa qualité et son projet politique pour un pays avec sa capacité de pouvoir défendre les intérêts de son peuple face aux grandes puissances.

Il y a un autre point qui me tient à cœur au Togo. Mon séjour dans le pays me permet clairement de dire aussi que l´Internet est trop cher au Togo et tout togolais qui revient de l´Europe ne dira pas le contraire. Togocel est en position de monopole écrasante avec les moyens de l´Etat pour imposer ses lois aux pauvres togolais. Togocel fait abusivement de l´argent sur le dos des compatriotes alors que le rôle d´un Etat est de réguler la concurrence et favoriser la baisse des prix dans l´intérêt de ses citoyens, consommateurs. Au Togo, c´est le contraire. Togocel profite de sa puissance étatique et les moyens de l´Etat pour imposer ses lois et ne veut pas que les autres opérateurs téléphoniques viennent s´installer dans le pays. Les Togolais souffrent énormément du prix exorbitant de l´Internet.

C´est la concurrence qui fait baisser les prix d´un produit. Or, Togocel freine la concurrence dans le domaine de l´Internet et se maintient dans une position de monopole. Ce régime n´a pas pitié des Togolais et les presse comme on presse le citron pour avoir son jus.

Il est dans ce commerce. Or, en même temps, c´est lui qui doit donner la licence aux autres opérateurs avant qu´ils ne puissent s´installer au Togo. Donc logiquement, il ne le fera pas car il ne veut pas de concurrence sur un terrain où il est le maître absolu de règne sans partage.

Togocel nous parle seulement de la qualité de son soit-disant 4 ou 5 G mais il n´aborde jamais du coût des forfaits et comment ces forfaits partent comme de l´air dans un rien de temps. Comment les entreprises et chefs d´entreprises peuvent prospérer dans une telle condition dans un pays où l´Etat fait ce qu´il veut sans avoir pitié de ses citoyens qu´il est censé protéger et défendre les droits ?

Si moi je suis devenu président de la République, Togocel va disparaître et passer entre les mains d´une société privée afin de créer une condition de concurrence équitable dans l´intérêt exclusif des consommateurs dans le pays. L´Etat n´a pas le droit de faire le commerce pour s´enrichir sur le dos de ses citoyens.

Où va même cet argent récolté chaque jour chez les pauvres togolais avec leur système de forfait trop cher et qui part très vite comme la fumée ? C´est une autre question légitime en tant que candidat aux élections présidentielles ?

J´en viens à un autre point. Ceux qui pensent au moment de ma déclaration de candidature que mon nom sera un handicap font plutôt une erreur. C´est l´inverse qui se produit et qui se produira car partout où je pourrais aller en Allemagne suggérer mon projet de société pour le Togo en tant que candidat, les portes me seront ouvertes grandement car il y a confiance à travers ce nom que je porte. Pour que l´Allemand s´engage dans une aventure il faut d´abord une relation de confiance. Donc mon nom joue ce rapprochement et crée une relation de confiance entre les grands entrepreneurs allemands sur qui je pourrais compter pour développer le Togo.

Mes chers compatriotes, au moment du choix en 2020 de celui qui va vous diriger, posez-vous la question de savoir si la personne que vous voulez choisir, défendra les intérêts du Togo et de son peuple ? Son degré d´intégrité est-il fort ? Quel est son passé dans le pays s´il en a déjà ? Ne sera-t-il pas prêt à vendre le pays aux puissances étrangères ? Voilà les critères qui vont rentrer en jeu pour choisir un bon président en 2020. La valeur morale est importante pour un chef d´État. En plus, il faut un président qui écoute son peuple et se met à son niveau pour mieux le comprendre et non un chef d´État qui sort de son palais une fois par an ou seulement au moment des élections. C´est pourquoi le système parlementaire que je prône est capital pour le Togo et pour son développement démocratique. Je veux en faire un modèle. SOUTENEZ-MOI !

L´avenir du Togo à partir de 2020 dépendra largement du degré de bonne volonté des gens d´UNIR pour le changement d´une part et évidemment aussi de la personne que les Togolaises et Togolais de par leur choix démocratique porteront à la tête du pays d´autre part. Voilà les deux conditions cumulatives pour espérer voir le Togo un jour devenir un pays modèle. Ce serait triste et même criminel si les décideurs vont dans le sens contraire. Si l´Afrique souffre c´est parce que ses dirigeants sont inconscients. Ils ne regardent pas loin que le bout de leur nez. Si le Togo souffre c´est parce que nos dirigeants le veulent ainsi. Il suffit que les gens d´UNIR qui sont au pouvoir décident de mettre en place toutes les conditions nécessaires pour une bonne démocratie et le pays deviendra un modèle. Pourquoi l´africain n´aime pas le bien alors qu´il sait ce qu´il fallait faire pour avoir ce bien ? Pourquoi le dirigeant togolais n´aime pas le bien pour son pays alors qu´il sait ce que son peuple veut ? La cause de nos problèmes, ce n´est pas ailleurs. C´est nous-mêmes. Exemple : Un blanc qui veut avoir la tête d´un africain, c´est par le propre frère de cet africain qu´il passera pour l´avoir. Ne voyez-vous pas qu ´on est trop con en Afrique et surtout au Togo ? Les coups d´Etat militaires en Afrique en sont des exemples illustratifs. Le cas du Togo est trop même beau comme exemple. Est-ce que c´est la France elle-même qui est venue tirer pour renverser un président en Afrique ? Non, ce sont nos propres frères militaires africains qui sont nos malheurs en Afrique car ils rendent ce sale service à la France.

Ces militaires africains qui exécutent ces ordres des blancs pour éliminer leurs propres frères africains sont des cons et des traîtres. Quel profit le Togo a-t-il tiré de l´assassinat de Sylvanus Olympio si ce n´est la régression du pays depuis 1963 ? Quel profit le Burkina Faso a-t-il tiré de l´assassinat de Thomas Sankara depuis 1987 ? Il est temps que les africains et surtout nos frères militaires réfléchissent quand ils posent des actes qui freinent la cohésion d´un pays ou le développement de l´Afrique.

Les militaires africains ou les leaders politiques seront-ils suffisamment mûrs un jour pour comprendre qu´ils font du mal au continent africain en acceptant ce que les blancs leur demandent pour atteindre leurs objectifs ? Tout le problème est là. Le travail du développement de l´Afrique commencera par-là.

Un pays qui va dans une direction ou dans l´autre dépend largement de ceux qui portent son destin. Un exemple que j´aime citer : L´Allemagne a connu deux Grandes Guerres mondiales, complètement détruite, mais l´Allemagne est encore première puissance économique de l´Europe et même devant ceux qui ont participé à sa destruction par l´effet de la guerre. Pourquoi cette réussite de l´Allemagne ne devrait pas nous inspirer et nous servir de modèle et nous allons nous focaliser seulement sur un modèle d´enfant passable qui rend plus médiocre l´Afrique depuis les indépendances ? Réveillons-nous !

Alors, pourquoi les Togolais ayant connu ce pays (Allemagne) sur le chemin de leur histoire, ne se sont jamais posé cette question pour savoir comment faire pour suivre l´exemple de ce pays : très discipliné, propre, bien construit, honnête, efficace, orgueilleux, travailleur, correct et que sais-je encore ? Oui, j´admire l´Allemagne car j´aime le bien et tout individu qui aime le bien portera l´Allemagne dans son cœur car c´est un modèle. Si la France ne nous laisse pas le temps d´y regarder, c´est tout simplement par complexe d´infériorité et d´incapacité car elle sait ce que vaut l´Allemagne en Europe. Sylvanus Olympio a trop bien vu. On ne lui laissera pas cette chance de faire du Togo, un modèle calqué sur le système allemand. Mais nous, nous le ferons à sa place car le temps est y arrivé. 1963 n´est pas 2020.

Une question sans réponse m´a toujours torturé : pourquoi les Togolais ne veulent-ils pas du bien pour le Togo ? Est-ce leur égoïsme, leur envie de réussite individuelle qui les aveugle ou tout simplement la malédiction qui s´est abattue sur le pays depuis 13 janvier 1963 ?

Mes chers compatriotes, levons-nous comme un seul homme et disons-nous que nous allons construire le pays à partir de 2020. Laissons les considérations tribalistes et ethniques de côté si nous voulons que le Togo soit un modèle dans la sous région. Le Togo a besoin de la force de chacun de ses enfants. Ne pratiquons pas la politique d´exclusion mais d´inclusion. Quand on fait une loi on la fait pour la génération présente et à venir dans l´intérêt exclusif du pays mais on ne la fait pas comme un habit taillé sur mesure d´une seule personne ou pour écarter une catégorie de personnes. Dans ces conditions, comment un pays peut-il se développer s´il est bloqué par des lois d´exclusion qui ne permettent pas à tous ses enfants d´apporter chacun son savoir-faire pour le construire ?

Au Togo nos dirigeants se perfectionnent seulement dans le mal et non dans le bien.

Mes chers compatriotes, ne pensons pas qu´en empêchant tel ou tel individu par les moyens des lois mesquines et inavouées de contribuer au développement de son pays, qu´on fait du mal non pas à cet individu ou catégorie d´individus mais au contraire à ce pays ? Voilà pourquoi nous devons résolument chercher à construire ce pays car c´est le pays qui est le bénéficiaire et le seul. Si les blancs taillaient leurs lois sur mesure des personnes déterminées comme nous le faisons en Afrique, surtout au Togo, ils ne seraient pas à l´étape du développement et d´épanouissement qu´ils sont aujourd´hui.

Prenons un exemple de la loi d´exclusion. Pourquoi le projet de loi autorisant les Togolais de la diaspora oblige d´avoir la carte consulaire six mois d´avance avant de pouvoir voter à l´étranger ? Quelle est l´idée qui est derrière ce délai de six mois ? Pour favoriser qui et pour défavoriser qui ? Voilà ces calculs partisans qui bloquent l´avancement d´un pays. On fait des lois trop partisanes au Togo.

La Constitution est quelque chose de très fondamental et les blancs ne vont pas un dimanche au parlement comme au Togo pour aller modifier certains articles de la Constitution parce qu´ils veulent porter tel ou tel au pouvoir. Quand je pense au cas togolais, ça me rend triste. Ceux qui le font seront sans doute plus tristes que moi car leur conscience les jugera toute leur vie et ils savent qu´ils font du mal au pays et le retardent.

Les blancs cherchent toujours à développer leurs pays pour que leurs progénitures nées et à naître, connaissent de l´épanouissement quand eux-mêmes en tant que parents ne seront plus là. Mais pourquoi nous, africains, nous ne cherchons pas à laisser un pays prospère à nos enfants quand nous ne serons plus là sur cette terre ? En écrivant ces lignes, je suis très triste pour le Togo et l´Afrique en général. Pourquoi nous ne cherchons pas à faire du bien mais seulement du mal en Afrique ?

Je lance un appel pressant à mes frères et sœurs d´UNIR d´œuvrer avec bonne volonté dans l´intérêt exclusif du pays. La plupart des cadres du parti au pouvoir ont fait l´Europe pour leurs études. Certains y ont même résidé pour un temps, même bref. Qu´est-ce qu´ils ont appris pendant leur séjour en Europe en matière de démocratie ? Est -ce qu´ils revoient en imagination leur temps passé en Europe ? Quand on fait l´Europe et on revient en Afrique en charcutant la démocratie avec des raisonnements anti-démocratiques, je trouve cela triste pour leurs auteurs. Ces gens-là se rabaissent du point de vue intellectuel. Ils ne font pas du mal aux opposants politiques mais à eux-mêmes et retardent l´Afrique et leurs pays. Ils font le con sur les plateaux de télé de par leur raisonnement en défendant des positions indéfendables et font l´avocat du diable. Est-ce qu´ils arrivent à se regarder dans le miroir à la maison chaque matin ? N´ont-ils pas honte ?

J´appelle au bon sens des leaders de partis politiques aussi qui savent pertinemment qu´ils ne seront jamais élus aux élections présidentielles parce que la population ne leur fera plus confiance au vu de leur passé dans le pays, mais cherchent à tout prix à se présenter par méchanceté notoire pour réduire la chance à ceux qui portent un projet pour le pays. Combien ont été déjà déclarés candidats et combien ont pu présenter un projet de société clair pour les Togolais ? Qui parmi les déclarants l´ont fait ? C´est par-là que les Togolais vont juger les candidats et comparer leur crédibilité.

Etant candidat aux élections présidentielles de 2020, mon devoir c´est d´aller chercher les moyens pour y parvenir. Si on veut que le Togo soit prospère, il n´y a pas trente-six solutions mais une seule : le modèle allemand. Je demande à tous mes compatriotes de me soutenir dans cette voie ambitieuse pour transformer ce pays avec le système allemand en réformant complètement le système. Le système scolaire va changer et sera nouveau. Nos hôpitaux de la capitale seront équipés. Nous allons rentrer dans une nouvelle ère en 2020. Je demande à mes frères et sœurs d´UNIR aussi de me soutenir. Laissons le tribalisme de côté et privilégions l´unité du pays et son développement. Aucun pays au monde ne peut se développer sans les règles élémentaires de démocratie et d´unité. Or, ce minimum manque cruellement au Togo. J´appelle à l´examen de conscience de ceux qui dirigent le pays afin qu´ils se regardent dans le miroir chaque matin et se disent qu´ils font du mal à ce pays et qu´il est temps de penser à le construire. Quel Togo voulons-nous laisser à nos enfants et petits-enfants ? C´est cette question que les blancs se posent chaque jour pour leurs pays et cela leur permet d´avancer. Ayons le courage de nous les poser aussi pour le Togo. On ne peut pas développer un pays avec des lois taillées sur mesure pour favoriser une seule personne. Aucun pays ne pourra avancer avec cette méthode. Les lois d´exclusion sont des lois de régression et non de progrès pour un pays.

Les lois par principe, sont générales et impersonnelles et s´appliquent à tout le monde. On ne fait pas une loi par calcul en pensant à telle ou telle personne seulement soit pour la favoriser soit pour la défavoriser. Et que sera le pays si cette personne n´est plus là ? Puisque cet habit est fait seulement sur sa mesure ? Il faut encore retailler un autre habit sur mesure pour une autre personne de même type ? Voilà ce qui freine le Togo et freine l´Afrique. L´Afrique a encore un long chemin à parcourir car nous excellons seulement dans le mal et non dans le bien. Mais changeons de mentalité pour 2020 et que mes frères et sœurs d´UNIR aient le courage et le discernement de dire et reconnaître qu´ils font du mal au pays et freinent son avancement. Leurs enfants et familles aussi souffrent de la même situation. Quand on est dans le même bateau et que ça coule, c´est tout le monde qui subira le même sort. Si nous ne changeons pas, le Togo sera un pays très retardé dans la sous région les décennies à venir. L´égoïsme ne va pas rendre les gens aveugles jusqu´à tel point.