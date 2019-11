Sénégal: Randonnée écologique de la 28ème FIDAK, dimanche

Dakar — La ministre du Commerce et des Petites et moyennes entreprises, Aminata Assome Diatta, va présider, dimanche à 8 h, au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES), la randonnée écologique de la 28e Foire internationale de Dakar (FIDAK), annonce un communiqué transmis à l'APS.

La FIDAK 2019 se tiendra du 5 au 22 décembre, sous le thème : "Industrialisation et transfert de technologies : enjeux et perspectives en Afrique de l'Ouest".

Selon le communiqué, la FIDAK, "la plus grande manifestation commerciale de l'Afrique de l'Ouest, est devenue une composante essentielle de l'économie et un important facteur de stimulation des exportations et des importations du Sénégal".

"Elle accueille plus de 2.000 exposants et 300.000 visiteurs. Elle rassemble des professionnels à travers un forum scientifique et des acteurs de secteurs d'activité très diversifiés, qui exposent des articles différents", précise le texte.

La FIDAK s'adresse à tous, le grand public comme les professionnels, dans le but de faire connaître les produits ou les services offerts par les entreprises, les commerçants locaux et étrangers, rappelle la même source.

Elle sera l'occasion de faire découvrir les nouveautés et tester des produits, lier des contacts directs et constituer un fichier à travers les B2B, pour renforcer ou améliorer sa notoriété.