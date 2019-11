Cote d'Ivoire: Alassane Ouattara - "Nous saluons le réengagement de la Russie en Afrique"

I l a regagné Abidjan dimanche dernier après une mission qui l'a conduit successivement à Tokyo, au Japon et à Sotchi, en Russie. Le Président de la République a été accueilli au pied de l'échelle de coupée par le Vice-Président, Daniel Kablan Duncan, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, des membres du Gouvernement et de la hiérarchie militaire. Faisant le point de sa mission, Alassane Ouattara a indiqué avoir pris part, à Tokyo, en compagnie de son épouse, à la cérémonie d'intronisation du nouvel Empereur du Japon, Sa Majesté Naruhito, le mardi 22 octobre 2019, au Palais Impérial de Tokyo.

A l'en croire sa présence à cet événement historique, qui a vu la participation de 2000 invités dont plusieurs Chefs d'Etat et de Gouvernement ainsi que des dignitaires de 180 pays, traduit l'excellence des relations et la grande amitié qui lient la Côte d'Ivoire et le Japon. « Nous avons profité du séjour à Tokyo pour échanger avec le Premier ministre du Japon, Shinzo Abe, sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon ainsi que sur les questions de paix et de stabilité en Afrique et dans le monde » a expliqué à la presse Alassane Ouattara. Poursuivant, il a indiqué s'être également entretenu avec une délégation de l'Association d'Amitié Parlementaire Japon - Union Africaine conduite par le député Ichiro AISAWA, sur les relations économiques entre la Côte d'Ivoire et le Japon, les questions liées à la formation, à la paix et à la sécurité en Afrique de l'Ouest ainsi que sur les risques liés aux changements climatiques et à la dégradation de l'environnement.

A Sotchi, en Russie à l'en croire, il a pris part au 1er Sommet de haut niveau Russie - Afrique ainsi qu'au Forum économique Russie Afrique, les 23 et 24 octobre 2019. « Ce Sommet a été, l'occasion pour les Chefs d'Etat et de Gouvernement africains d'avoir des échanges approfondis avec les Autorités russes dans les domaines politique, économique et culturel et d'évoquer les questions régionales et les défis mondiaux.

Lors de notre intervention à la cérémonie d'ouverture du Sommet, nous avons salué le réengagement de la Russie en Afrique à un moment où le continent est confronté́ à d'importants défis sécuritaires et économiques» a indiqué Alassane Ouattara. Ce réengagement contribuera, selon lui, à renforcer les capacités des Armées africaines dans la lutte contre le terrorisme, et à aider le continent africain à réaliser son potentiel énergétique et à accroître sa production électrique. Le Président de la République a, en outre, indiqué avoir mis l'accent sur l'industrialisation des pays africains et sur la transformation des matières premières pour mieux lutter contre la pauvreté́ et offrir des opportunités d'emplois à la jeunesse.

Au niveau des relations bilatérales, Alassane Ouattara s'est réjoui de la parfaite relations entre la Russie et la Côte d'Ivoire. « Nous avons invité́ le secteur privé et les entreprises russes à investir en Côte d'Ivoire, notamment dans les secteurs de l'agro-industrie, de l'énergie et des infrastructures » a précisé le chef de l'Etat. Rappelons qu'en marge du sommet, le Président de la République a indiqué avoir visité le stand de la Côte d'Ivoire, qui présentait les opportunités d'investissements ainsi que les potentialités économiques et agricoles du pays, notamment le cacao dont il est le premier producteur mondial.