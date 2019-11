Congo-Kinshasa: Journée de dividende démographique - Le Gouvernement appelé à s'impliquer dans la vulgarisation du planning familial

Avec l'appui financier et technique de l'Organisation des Nations Unies pour la Population (UNFPA), le Ministère du Plan a organisé, du 30 au 31 octobre 2019, deux journées de lancement de dividende démographique, sur la planification nationale et sectorielle du développement de la République démocratique du Congo.

A la fin de ces assises, les participants ont appelé le gouvernement à investir dans le planning familial pour pallier la problématique du taux élevé de la population. Aussi, le pays se doit-il de financer des contraceptions avec l'appui des bailleurs de fonds. Et, les couples doivent accéder aux soins reproductifs.

Participant à ce forum, le Professeur Crispin Mabika, démographe de formation et enseignant à la Faculté des Sciences économiques et de gestion à l'Université de Kinshasa et Chef de département de Science de la population et du développement, a fait savoir que la quintessence de ces assises réside sur le fait qu'elles ont porté sur un sujet qui parle de bénéfice qu'un pays peut tirer de sa population.

Il a laissé comprendre qu'à partir de la composition de sa population, un pays peut se retrouver dans une position de gagner sur le plan économique ou de ralentir son économie.

En ce qui est de ces deux journées, il a indiqué que cela aura été très favorable pour avoir permis à tout un chacun de comprendre que la RD. Congo se trouve en ce moment dans la deuxième catégorie, où le taux élevé de la population ralentit sa croissance économique.

Des options ont été, par ricochet, levées sur des politiques de la population afin qu'elle ne soit pas un frein pour l'économie mais plutôt un réel moteur de développement de l'économie.

«Etant donné que la plus grande richesse d'un pays est sa population, plusieurs recommandations ont été formulées, la première est que la variable de la population ne soit plus oubliée dans tous les processus de planification au sein de notre pays dont sa population est caractérisée par un plus grand nombre de jeunes.

En investissant sur ces derniers, le pays aura une masse critique importante, formée des personnes compétentes afin que la RDC soit une grande puissance dans les jours à venir », a-t-il dit.

Selon le démographe Crispin Mabika, pour que la RD. Congo maîtrise la croissance démographique, elle doit travailler sur deux grandes composantes qui déterminent la population, la mortalité et la natalité.

Car actuellement, la natalité est de très loin très élevée. « Il naît beaucoup plus d'enfant qu'il n'en meure », a-t-il souligné, en ajoutant qu'il est très important de mettre en place la planification familiale dans le chef des couples congolais.

Remerciant tous les participants pour leur présence pendant les deux jours de ces assises, l'expert ministériel et Chef de Division Damas Balakinga, clôturant cet atelier, a déclaré qu'avec les recommandations qui ont été faite, l'enjeu de dividende peut être éclairé amplement, d'autant qu'un processus a été amorcé qui va s'allonger vers la production du profil pays du dividende démographique. Il a renchéri en annonçant que les travaux vont continuer, dans le cadre du Programme National Stratégique du Développement (PNSD), du 1 er au 10 novembre prochain.

Il sied de signaler que pour matérialiser la vision de cette fécondité, le Gouvernement doit investir dans la planification familiale, qui coûte des financements important. D'où, le pays doit financer des contraceptions avec l'appui des bailleurs de fonds. Et, les couples doivent accéder aux soins reproductifs, aussi soins sexuels. Cet atelier sera résumé par un rapport qui sera mis à la disposition des participants dans les jours qui suivent.