Burkina Faso: An 5 de l'insurrection populaire - Le président du Faso appelle les burkinabè à l'unisson, au courage et à la solidarité

Après le dépôt de la gerbe de fleurs, le président Kaboré a appelé les fils et filles du Burkina Faso à rester unis et soudés, comme ils l'ont été les 30 et 31 octobre 2014, cette fois pour combattre le terrorisme.

« L'insurrection populaire a été une étape importante de la vie de notre pays. Il est donc tout à fait normal qu'à l'occasion de cet anniversaire, nous ayions une pensée pieuse pour tous ceux qui sont tombés pour cette victoire du peuple », a déclaré le président du Faso.

Cette insurrection, selon le chef de l'Etat, a scellé la victoire du peuple burkinabè contre « la position définitive que certains voulaient garder à la présidence, le non-respect des engagements constitutionnels et pour la nécessité d'assurer à notre pays, une alternance politique qui permette de consolider la démocratie et le développement ».

Pour le président du Faso, il s'agit cependant d'une victoire d'étape dans la longue marche du peuple burkinabè vers la liberté, la paix, la sécurité et le développement, car depuis plus de quatre ans, le pays est confronté à des attaques terroristes sur fond de velléités de déstabilisation.

Le président Kaboré a donc lancé un appel à l'unité de tous les burkinabè : « il faut que nous restions soudés par rapport à l'hydre terroriste qui a commencé à faire feu sur notre pays. C'est un combat de longue haleine. Nous devons rester débout » a-t-il déclaré.

Il s'agit d'un « message de courage, un message de solidarité, un message qui appelle à l'unisson car le pays est attaqué.

Je suis certain qu'ensemble, comme par le passé, les Burkinabè feront honneur à leur pays et que nous pourrons revivre dans une certaine paix et une certaine sérénité » a poursuivi le président du Faso.

« C'est cette unité-là qui nous a permis de sortir les 30 et 31 octobre 2014 pour résoudre la situation que vivait notre pays », a conclu le président Roch Marc Christian Kaboré, convaincu qu'il s'agit là de la seule alternative pour venir à bout du terrorisme.