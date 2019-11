Cameroun: Succession - Me André Marie Tassa prend la tête du Mrc à l'Ouest

Il remplace Christophe Kamdem, décédé le 31 juillet dernier. La vacance observée à la tête du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, a pris fin ce jeudi 31 Octobre 2019.

Maitre André Marie Tassa, avocat au barreau du Cameroun, a été désigné comme nouvel homme de cette formation politique dans la région de l'Ouest. Il a été installé au cours d"une cérémonie sobre tenue dans les locaux de l'Hôtel Imperial à Bafoussam et présidée au nom du directoire national du Mrc, par Tiranne Noah, 2eme vice-président national du parti du Pr Maurice Kamto.

Pour cet avocat, cette prise de fonction à la tête de la coordination du Mouvement pour la reconnaissance du Cameroun inaugure une ère marquée sous le double signe de la modernisation des mécanismes de fonctionnement du parti au niveau régional et de l'exigence de sincérité et de loyauté dans toutes nos démarches internes ou externes.

En bref, il inscrit sa trajectoire sous le sceau de la démocratie interne. Le degré d'inclusion des membres du parti dans la prise de décisions et les délibérations au sein du parti, et les méthodes employées à cet égard sera renforcé.

La promotion au niveau de chaque structure de base du parti des compétences politiques des citoyens ou la formation des représentants plus compétents qui, à leur tour, assurent l'élaboration de programmes plus solides et de meilleures politiques rentrent dans notre logique.

Selon Me André Marie Tassa, le Mrc à l'Ouest devra être un point d'incubation qui permet de vérifier que les partis politiques doivent être des partenaires indispensables dans le processus de bonne gouvernance car, en tant que représentant des populations, ils peuvent contrôler et influencer les actions du pouvoir exécutif à travers les débats politiques ainsi qu'à travers la formation et l'éducation civique de leurs militants.

Il sera question pour Me Tassa et son équipe de mobiliser et de fédérer les intelligences qui peuvent donc faire des propositions et ou apporter des contradictions aux décisions et aux actions du pouvoir en place.

Conscients que la manifestation de la démocratie interne au sein du Mrc à l'Ouest est indispensable au fonctionnement du système démocratique parce qu'il présente plusieurs rôles importants, il compte sur le soutien et l'adhésion de toutes les couches sociales: le débat contradictoire, l'animation de la vie politique, le choix des leaders politiques qui doivent diriger, conquérir et exercer le pouvoir afin de mettre en place les programmes politiques.

Suivant la vision du nouveau promu, chaque fédération départementale, chaque fédération communale, chaque unité du Mrc dans la région de l'Ouest sera le reflet des principes de « démocratie participative et de bonne gouvernance ».

Avec le soutien de tous les militants de base et celui des membres du Directoire National, Me André Marie Tassa entend, d'ici quelques mois, offrir une nouvelle physionomie au Mrc à l'Ouest.

Joignant l'acte à la parole, Me André Marie Tassa a conduit les membres du directoire national du Mrc tout comme de nombreux militants de cette formation politique à Ngouaché, ce quartier où environ 37 personnes ont été ensevelies suite à un glissement de terrain intervenu le 28 octobre dernier autour de 22heures. Sur le lieu de la catastrophe, les dirigeants du Mrc ont manifesté leur solidarité à l'endroit des victimes.