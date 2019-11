Algérie: Vers l'établissement d'un système numérique de gestion des stocks de sécurité

Guelma — Un système national numérique de gestion des stocks de sécurité réservés aux risques majeurs sera "prochainement" mis en place, a affirmé jeudi à Guelma, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune.

"Le département de l'Intérieur s'attèle à finaliser l'élaboration de ce système numérique qui sera mis les jours à venir à la disposition des services de la protection civile, de la sûreté nationale, la Gendarmerie nationale, l'Armée nationale populaire et des collectivités locales", a précisé le ministre, lors de son inspection du stock de sécurité de l'unité principale de la protection civile de Guelma, dans le cadre d'une visite de travail de 2 jours dans cette wilaya.

Ce système permettra aux walis et les responsables concernés d'intervenir en cas des grandes catastrophes et de connaitre les moyens dont disposent les stocks de sécurité pour une meilleure prise en charge des victimes de ces risques, a souligné le ministre, précisant que ce système est inscrit dans le cadre d'une vision prospective portant création et gestion des stocks de sécurité existant à travers 19 wilayas du pays en plus de certains stocks de sécurité dépendant de la protection civile.

Le ministre de l'Intérieur a fait part de la "prochaine" acquisition de 20.000 tentes, actuellement en cours de réalisation, pour la modernisation et le renforcement des stocks de ces structures en moyens nécessaires en cas de grandes catastrophes, estimées à 10 dont l'incendie, l'inondation et le tremblement de terre, ajoutant que "l'Algérie n'est pas à l'abri de ces catastrophes".

Ces renforcements permettront "une meilleure prise en charge des citoyens quelle que soit la nature du danger", a ajouté dans ce contexte le ministre.

Dans cette unité principale qui a bénéficié dans le cadre de cette visite de 67 millions DA destinés à l'achèvement de la réalisation de plusieurs structures et équipements, M. Dahmoune accompagné des ministres de l'Education nationale, et des Ressources en eau a procédé à la distribution de 15 bus de transport scolaire et un important équipement mobile de l'hygiène publique, et la réfection de l'éclairage public au profit de plusieurs communes de la wilaya.

Le ministre a entamé son premier jour de visite à Guelma par l'inauguration symbolique à la commune d'El Fedjoudj, d'un lycée de 800 places pédagogiques et 200 repas mis en service au titre de la saison 2019-2020 pour un investissement dépassant les 345 millions DA, et la mise en service du réseau du gaz naturel dans les communes de Ain Ben Beida et Oued Feragha et agglomérations secondaires de l'extrême Est de la wilaya.

Cette opération a ciblé 4.600 foyers désormais raccordés gaz naturel à travers l'extension d'un réseau de 21km linaire et un autre réseau de distribution long de 120 km, selon les précisions fournies sur place.

Le programme de la première journée de visite dans cette wilaya se poursuivra jusqu'à minuit et sera marqué par l'inauguration de plusieurs structures dépendant de la sûreté nationale et autre projet de développement local dans les communes de Hammam Debagh, Bouhamdane et au chef-lieu de wilaya où il assistera à une cérémonie entrant dans le cadre de la célébration du 65ème anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération avant de se recueillir à la mémoire des chouhada.

M. Dahmoune poursuivra sa visite vendredi en lançant une campagne de reboisement dans les monts de Béni Salah, une région marquée par plusieurs incendies en 2017 ayant causé la destruction de plus de 5ha de couvert végétal.