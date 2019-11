Algérie: Concours du meilleur drapeau national - Cérémonie de distinction des lauréats

Alger — Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni a remis, jeudi, des distinctions aux lauréates du concours de conception et de réalisation du meilleur drapeau national, issues des établissements de la Formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya d'Alger, à l'occasion du 65e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954.

La cérémonie de distinction s'est déroulée en présence du ministre de la Formation et de l'enseignement professionnels, Dada Moussa Belkhir qui a rendu un vibrant hommage aux familles des moudjahidine, Mohamed Zitouni dit "Si Nacer" et Messaoud Belalmi.

Dans son allocution d'ouverture, M. Zitouni a indiqué que cette action commémorative à caractère historique se voulait une consécration de nobles valeurs "dont la fidélité à l'emblème national symbolisant les chouhada qui se sont sacrifiés pour la liberté et un rappel du valeureux acquis qu'est l'étendard de l'indépendance nationale, réalisé grâce aux efforts des enfants de l'Algérie, un acquis que les nouvelles générations sont tenues de préserver".

"Le drapeau national compte parmi les acquis de la Révolution du 1er Novembre 1954 et un des symboles des sacrifices consentis par nos vaillants martyrs", a-t-il fait savoir, ajoutant que l'emblème national "demeurera à jamais le symbole de l'union de la Nation et l'expression de l'unicité de ses hautes valeurs et nobles principes".

L'objectif d'un tel programme est de traduire la volonté de préserver "les acquis de la Révolution, dans toute sa grandeur, de consacrer le devoir de reconnaissance envers les martyrs, tombés au champ d'honneur pour que vive l'Algérie libre et indépendante, et faire connaitre les souffrances et les sacrifices consentis par le peuple algérien".

Pour M. Dada Moussa, cette cérémonie vient couronner le concours national, organisé les 23 et 24 octobre, par son département ministériel, en collaboration avec le ministère des Moudjahidine, à travers les établissements de formation concernés à l'échelle nationale, et destiné en particulier aux stagiaires et apprentis en fin de formation, dans les spécialités de la broderie et de la couture.

Ce concours est motivé par "le principe de citoyenneté", d'autant que le drapeau national constitue le symbole de l'unité nationale et l'expression de l'appartenance nationale, voire des valeurs ancrées du peuple algérien et de ses sacrifices, et un trait d'union entre les différentes générations, a-t-il soutenu.

Cette mémorable occasion offre à la famille révolutionnaire et à nous tous l'opportunité d'exprimer "toute notre gratitude et considération" envers nos Chouhada, et de réaffirmer "la fidélité au message des vaillants martyrs".

M. Dada Moussa a tenu également à rendre un vibrant hommage aux éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN) et des différents corps de sécurité, stationnés aux frontières ou mobilisés dans les casernes, qui veillent à défendre la souveraineté nationale.

Il a souligné, en outre, que son secteur comptait actuellement 1329 établissements de formation, accueillant 700.000 stagiaires et apprentis, notant que plus de 300.000 stagiaires, toutes spécialités confondues, sont diplômés chaque année de ces établissements.

Les deux ministres ont donné le coup d'envoi de la campagne "un arbre pour chaque Chahid", à travers la plantation d'arbres au niveau du jardin de l'Institut national de Formation et d'enseignement professionnels "Tahar Kaci" qui a abrité la cérémonie de distinction.