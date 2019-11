Sénégal: Mondial U17 - Les lionceaux surclassent les oranjes et se hissent en 8emes

Le Sénégal a créé l'exploit en décrochant hier, mercredi 30 octobre, sa qualification pour les 8èmes de finale de la Coupe du monde U-17 qui se déroule au Brésil. Face à une accrocheuse équipe du Pays-Bas, les «Lionceaux» ont su hausser le niveau de jeu pour s'imposer sur la marque de 3 à 1 et enchaîner par un deuxième succès dans la poule D.

Ce qui leur permet de s'emparer du leadership de la poule D en attendant leur troisième et dernière sortie face au Japon.

Et de deux ! Le Sénégal a enchainé hier, mercredi 30 par une deuxième victoire dans la poule D de la Coupe du monde U-17 qui se joue au Brésil. Les «Lionceaux» ont pris le meilleur sur les Pays-Bas, double championnat d'Europe, au bout d'une rencontre âprement disputée.

Une rencontre où les cadets sénégalais ont eu tout le mal à prendre par le bon bout. Dés le coup d'envoi, les meilleures intentions sont notées du côté des Oranjes.

Avec un jeu léché, les Oranjes profitent des difficultés sur les balles aériennes et quelques erreurs de marquage pour trouver la faille et ouvrir le score à la 10ème par l'entremise de Noaufoufal Bannis.

Les poulains de Malick Daff ne tardent pas à réagir et se procurent une première occasion. Sur un centre Insa Boye, Samba Diallo s'échappe pour tromper le portier hollandais. Mais l'arbitre consulte le VAR et refuse de valider le but égalisateur. Le Sénégal ne tarde pas à asseoir le jeu et multiplie les assauts.

Après Mbaye Diouf qui rate le cadre, sur une tête à la 32ème min, c'est Souleymane Faye qui s"y met.

A la 38ème min, l'attaquant sénégalais s'échappe du milieu de terrain, rentre dans la surface mais croise trop son tir. Il sera encore à deux doigts de l'égalisation sur cette occasion à la 44ème minute.

Au début de la deuxième période, les Lionceaux gagnent les duels et trouvent plus de cohésion. Ce qui se traduit par le but de l'égalisation qui intervient au bon moment (46ème min). Elle porte la signature de Pape Matar Sarr (1-1).

A la 50ème min, l'entraineur Malick Daff densifie sa ligne d'attaque avec la rentrée d'Alioune Badara Baldé à la place de Samba Diallo.

Sur un penalty obtenu par Mamadou Moustapha Diaw, Pape Matar Sarr réussit le doublé et signe son 3ème but depuis le début du Mondial A la 90ème minute, Alioune Badara Baldé clôture la marque avec un but tout en puissance (3-1).

Pour sa première participation, le Sénégal décroche une qualification historique pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde U17.

Les «Lionceaux» vont affronter le Japon le samedi 2 novembre à Vitoria/Cariacica pour le dernier match de poules.