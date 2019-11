Algérie: Saison estivale - Améliorer le service public et promouvoir le tourisme intérieur

Tiaret — Les participants à une rencontre régionale d'évaluation de la saison estivale écoulée et de préparation de la prochaine saison ont insisté, jeudi à Tiaret, sur l'amélioration du service public et la promotion du tourisme intérieur.

Le directeur de l'action territoriale et urbaine au ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Abdelwahab Bertima a souligné que cette rencontre régionale qui regroupe des responsables de dix wilayas de l'intérieur du pays s'inscrit dans le cadre du plan du ministère visant à améliorer le service public durant la saison estivale et à promouvoir le tourisme intérieur concernant les forêts, les piscines, les activités sportives et culturelles pour leur exploitation afin de créer de la richesse et renflouer les caisses des collectivités locales.

La saison estivale ne concerne pas seulement les régions côtières mais l'ensemble des wilayas du pays, a-t-il déclaré, estimant important d'élaborer un plan pour pouvoir bénéficier de moyens pour des activités culturels, touristiques et sportives, suivant l'évaluation de la saison écoulée et sur la base des rapports et des propositions des représentants des wilayas.

Un rapport final sera soumis au Premier ministre et examiné lors d'un conseil interministériel pour élaborer un plan annuel de la saison estivale 2020, a-t-il fait savoir.

Le même responsable a insisté sur davantage d'efforts fournis pour créer des opportunités au profit de différentes couches sociales, notamment les enfants leur permettant de bénéficier de prestations, du transport, de la restauration, d'activités culturelles et récréatives au sein de camping, ainsi que d'adopter des mesures préventives contre les noyades.

A ce propos, il a été relevé durant la saison estivale de cette année 16 cas de décès par noyade dans des plans d'eau et des lacs des wilayas participantes à cette rencontre et de 3 cas de décès par envenimation scorpionnique dans trois de ces wilayas.

M. Bertima a, en outre, exhorté d'élaborer un plan d'action au niveau de chaque wilaya intégrant les forêts de loisirs qui peuvent créer de la richesse aux collectivités locales et les stades de proximité, de favoriser l'aspect culturel et sanitaire, de créer des circuits d'échange culturel et touristique et de mobiliser les moyens pour procurer le foncier pour camping dans les wilayas intérieures et côtières.

Les représentants de la wilaya de Tiaret ont proposé, lors de cette rencontre, de débloquer des fonds pour améliorer l'alimentation en eau potable durant la saison estivale, traiter les eaux d'assainissement, réaménager les sites archéologiques, créer des structures pour leur exploitation en tourisme intérieur et des manifestations culturelles, religieuses et artisanales.

La rencontre a vu la présence de représentants des wilayas de Tiaret, Tissemsilt, Relizane, Saida, El Bayadh, Ain Defla, Sidi Bel-Abbès, Mascara, Blida et Médéa.