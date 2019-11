Congo-Kinshasa: La trésorière de la LIFMAN suspendue pour disparition des recettes du match Maniema Union-Mazembe

Le comité exécutif de la Ligue de football du Maniema (LIFMAN), a suspendu mercredi, sa trésorière, Mme N'kimba Tulia Nene Marcelline, pour une durée indéterminée, suite à la disparition des recettes de plus 4 millions de FC du match ayant opposé l'AS Maniema Union au Tout-Puissant Mazembe, dimanche 27 octobre, au stade Joseph Kabila Kabange de Kindu.

A en croire le président de cette instance sportive, Sylvestre Muthoma Bushiri, qui a signé cette décision, Mme N'kimba attendra jusqu'à la convocation de l'assemblée générale ordinaire de la LIFMAN pour connaître son sort définitif. Il sera alors question de limiter la durée de sa suspension, soit de la radier du mouvement sportif ou encore de la gracier.

Tout compte fait, il ressort que Mme N'kimba qui est aussi présidente de la commission des recettes de la LIFMAN, n'a pas présenté les recettes réelles de ce match, et n'a pas aussi été transparente envers les membres de cette commission par les méthodes de dépouillement des recettes dudit match.

Le dépouillement ne s'est pas fait convenablement, conformément aux dispositifs habituels.

En plus, il s'est avéré que N'kimba Tulia Nene Marcelline a présenté les chiffres qui ne correspondent pas aux billets vendus, et aussi différents avec les souches et les billets invendus. La LIFMAN l'a frappé sans aucune forme de procès.

Pour rappel, dans un autre chapitre, toujours en rapport avec ce match Maniema Union-Mazembe, les journalistes sportifs de Kindu ont publié, mercredi, un communiqué de presse dans lequel ils s'en prennent au gestionnaire du stade Joseph Kabila Kabange, M. Georges Tchomba, pour avoir giflé, sans raison valable, le Directeur de communication du TP Mazembe, au cours de ce match.

Les journalistes sportifs condamnent avec la dernière énergie cet acte de Georges Tchomba, et demandent à l'autorité provinciale du Maniema, à pouvoir non seulement veiller sur la sécurité et respect des journalistes sportifs au stade, mais aussi de mettre des gens qui ont une connaissance sur le sport à des postes ayant trait aux activités sportives. A la Ligue du football de Maniema, de dénoncer et faire rapport à la hiérarchie de tout acte ayant trait aux menaces des journalistes sportifs.

Renaissance du Congo à la conquête des clubs lushois

Comme l'AS V.Club à l'Est, le FC Renaissance du Congo prend la direction de Lubumbashi, où il va jouer respectivement contre Saint Eloi Lupopo le 3 novembre, Groupe Bazano le 6 novembre et Lubumbashi Sport le 10 novembre. Des matches qui seront certainement marqués par la présence de Ley Matampi qui vient de signer au sein de cette formation.