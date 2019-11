Sénégal: Fête de la Toussaint (1er novembre) - La communauté catholique célébre les saints

La communauté catholique va célébrer demain vendredi 1er novembre la fête de la Toussaint qui est celle de tous les saints. A cette occasion, l'Église va honorer la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ.

La Toussaint est la fête qui magnifie la vie de tous les hommes sur terre. Si un certain nombre d'entre eux ont été officiellement reconnus, à l'issue d'une procédure dite de «canonisation», et ont été donnés en modèles, l'Eglise sait bien que beaucoup d'autres ont également vécu dans la fidélité à l'Evangile et au service de tous.

Ce qui amène l'église à dire : «C'est bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les Chrétiens célèbrent tous les saints, connus ou inconnus».

Cette fête est donc aussi l'occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles.

«La sainteté n'est pas une voie réservée à une élite : elle concerne tous ceux et celles qui choisissent de mettre leurs pas sur ceux du Christ » rappelle encore l'Eglise.

Et de poursuivre : «la vie de ces saints constitue une véritable catéchèse, vivante et proche de nous. Elle nous montre l'actualité de la bonne nouvelle et la présence agissante de l'Esprit Saint parmi les hommes.

Témoins de l'amour de Dieu, ces hommes et ces femmes nous sont proches aussi par leur cheminement - ils ne sont pas devenus saints du jour au lendemain -, par leurs doutes, leurs questionnements en un mot: leur humanité».

Toutefois, il faut rappeler que l'Eglise célèbre aussi les morts le lendemain de la Toussaint. Même si la commémoration ce fait le jour de la Toussaint, une messe est toujours dite en leur mémoire pour le repos de leur âme.