Angola: 30 exposants à la Foire de gastronomie

Luanda — Trente exposants angolais et étrangers des secteurs de la gastronomie et de la culture participent à la 1ère édition de la Foire de gastronomie et culture, appelée "Gastro Música", ouverte jeudi, à Luanda.

L'événement vise à promouvoir la gastronomie nationale et internationale, notamment du Japon, des États-Unis, du Brésil et d'Italie, et a une durée de quatre jours.

Selon Bruno Monteiro, membre de l'organisation, l'initiative est importante, car elle va dynamiser la gastronomie et la culture nationale et attirer le tourisme interne.

A son tour, Vanessa Jacó, de l'entreprise "Basar da Mariana", l'une des exposantes du secteur de l'alimentation et de l'artisanat, a déclaré qu'elle souhaitait élargir sa clientèle, grâce à l'exposition de ses produits.

Helder Alberto, de l'entreprise "Delícia da Mana Aninha", a souligné que l'événement permettait également à maintenir des contacts avec d'autres agents du secteur.