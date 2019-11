Angola: Les administrateurs municipaux veillent à l'efficacité de la mise en oeuvre du PIIM

Huambo — Les administrateurs municipaux présents à la 7ème édition du Forum des municipalités et des villes d'Angola (FMCA), qui a débuté jeudi à Huambo, ont réaffirmé leur engagement et une plus grande efficacité dans la mise en oeuvre du Programme intégré d'intervention des municipalités (PIIM), afin d'améliorer la qualité de vie de la population.

Dans le cadre de l'événement, qui est dirigée par le ministre d'État chargé de la Coordination économique, Manuel José Nunes Júnior, les administrateurs ont déclaré à ANGOP qu'ils respecteraient scrupuleusement les obligations juridiques imposées établies dans le PIIM pour atteindre les objectifs souhaités, en tenant compte de son importance pour améliorer le bien-être de la population et l'image des municipalités.

L'administratrice de la municipalité de Nhârea (Bié), Maria Lúcia Chicapa, a déclaré que seule la mise en œuvre effective du programme permettrait de répondre aux souhaits des citoyens, en vue de résoudre les problèmes socio-économiques.

À cet égard, il a indiqué qu'il y aurait des travaux de terrassement pour les routes d'accès, la construction d'écoles et de centres de santé, en plus de la construction d'un terrain multisports, afin de répondre aux besoins des jeunes et donc de promouvoir le sport dans cette municipalité.

À son tour, l'administrateur de la municipalité de Bungo (Uíge), Panzo Joaquim, a fait une évaluation positive du PIIM et a souligné l'importance du programme pour la promotion du développement des municipalités, exigeant ainsi un engagement sérieux des gestionnaires à l'exécution dudit programme, de sorte à atteindre les résultats souhaités (résoudre les problèmes de la population).