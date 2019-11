Ile Maurice: Droit de vote, sécurité, oriflammes, accès aux centres, élections free and fair... - Des réponses à ces sujets

Au moins 250 candidats et directeurs/trices de campagne ont participé à la rencontre entre le commissaire électoral Irfan Rahman, le président de l'Electoral Supervisory Commission et le commissaire de police Mario Nobin à Taher Bagh à Port-Louis, jeudi 31 octobre.

La petite pièce annexe a fait salle comble. Si la première partie était consacrée aux informations utiles sur le code de conduite et la sécurité pour ces élections, c'est surtout la seconde tranche qui a vu une participation active de l'assistance avec des questions pertinentes, dont certaines, chaudement applaudies.

Qui sera autorisé à assister un électeur en situation de handicap qui n'a pas de membres de sa famille autorisés à l'accompagner dans l'isoloir ?

Deux fonctionnaires de la commission électorale. L'un pour l'écouter et l'autre pour marquer son vote.

Beaucoup d'étrangers voteront pour ces élections. Est-ce que les détenteurs de la pièce d'identité mauricienne vivant à l'étranger et qui reviennent au pays pourront voter ?

Pour que quelqu'un puisse exercer son droit de vote, cela ne suffit pas d'être détenteur de la pièce d'identité. Il doit être enregistré sur la liste électorale.

De l'autre côté, la loi électorale prévoit que tout citoyen d'un pays du Commonwealth qui a résidé à Maurice pendant deux années consécutives, soit éligible d'être enregistré comme électeur.

Il peut donc voter s'il est dûment enregistré à la commission électorale. Dans l'actuel registre électoral, 838 étrangers dont 531 Indiens sont enregistrés comme électeurs.

Concernant les expatriés qui ont le droit de vote, comment s'assurer qu'ils ont bien habité Maurice pendant deux années consécutives ?

Lorsque la liste provisoire est publiée, n'importe quel Mauricien peut y objecter auprès de la commission électorale. On peut vous assurer que nous nous sommes assurés qu'ils sont bien installés à Maurice pendant deux années consécutives.

Quelles sont les dispositions pour les électeurs admis dans les hôpitaux et les agents qui travaillent le jour des élections et qui sont enregistrés dans un autre centre de vote ?

Aucune provision pour les malades à l'hôpital. La loi comme elle est actuellement stipule qu'un électeur doit se présenter en personne pour voter.

Trois exceptions : les policiers en service pour les élections, les ambassadeurs et les membres de leur famille ainsi que les candidats peuvent voter par procuration (proxy). Quant aux agents, la pratique a été qu'ils votent dans le centre de vote où ils sont agents.

Pourquoi le nom de ceux qui ont voté en 2014 ne figure pas dans le registre électoral ?

S'il a voté en 2014, cela ne veut pas veut dire, qu'il pourra voter en 2019 car le registre électoral publié, comme le stipule la loi, rentre en vigueur le 16 août chaque année.

Malheureusement, bon nombre ne réalisent pas l'importance de l'exercice de porte-à-porte que font les représentants de la commission électorale dans chaque village et ville en janvier, pour l'enregistrement des électeurs.

Ensuite, en mai, les Mauriciens ont le devoir comme citoyen de vérifier dans les centres d'enregistrement et au siège de la commission électorale si leur nom paraît dans le registre.

Si ce n'est pas le cas, ils doivent faire le nécessaire pour s'enregistrer. Seulement 900 nouveaux électeurs sont venus vers nous malgré la publicité agressive dans les médias et les réseaux sociaux.

Des dispositions ont-elles été prises pour la pause-déjeuner pour ceux qui doivent se rendre à la prière vendredi, jour du dépouillement ?

Aucune pause déjeuner le jour du dépouillement. La loi est claire. Le décompte se doit être en continu, à partir de 8 heures, jusqu'à la fin de l'exercice.

Y a-t-il un moyen pour enregistrer ceux qui ont voté en 2014 et qui ne figurent plus sur le registre électoral ?

On ferme la liste électorale en mai chaque année. La loi dit que le citoyen doit s'enquérir en mai, s'il est enregistré ou pas.

Les ministres sortants peuvent-ils débarquer dans les centres de vote avec leurs VIPSU ?

Tous les candidats, y compris les ministres, ont les mêmes droits. Les gardes du corps n'auront pas accès au centre de vote ni le jour des élections ni le jour du dépouillement.

C'est la première fois que des électeurs autres que ceux en situation de handicap pourront voter dans la «Special Needs Voting Room». Comment s'assurer qu'il n'y aura pas de duplicata de votes ?

Dès qu'il arrive, on prend son nom pour savoir dans quelle salle il vote. Puis, on vérifiera s'il a déjà voté ou pas.

Si tel n'est pas le cas, on le dirigera vers la Special NeedsVoting Room où il remplit un formulaire qui stipule qu'il a déjà voté et ne pourra le faire ailleurs.

Le code de conduite est-il moral ou légal surtout avec les affrontements sur les réseaux sociaux qui détruisent le tissu social ?

Le code de conduite volontaire n'est pas une loi mais un engagement personnel à suivre.

On prône la sécurité routière depuis des années. Beaucoup d'oriflammes aux différents ronds-points et des banderoles aux flyovers. N'est-il pas temps de prendre des mesures de prévention ?

Mario Nobin : Les oriflammes font partie du folklore mauricien. Jusqu'à l'heure nous avons vu beaucoup de ronds-points bien décorés.

Les unités responsables de la sécurité routière n'ont pas attiré notre attention sur un quelconque danger jusqu'à présent. Si c'est un danger on prendra les dispositions nécessaires.

Jusqu'à présent on a vu que des accidents ne sont pas causés par des oriflammes mais par quelques conducteurs «kinn bien bwar kinn bien sou pé kondir zot motosiklet»

N'est-il pas le rôle de la commission de s'assurer que des élections se déroulent «free and fair» et donc prendre un engagement ferme pour mettre un terme définitif aux oriflammes qui est au détriment de notre environnement et peuvent s'avérer être un danger pour la sécurité routière?

On a pris note. Mais prendre des actions contre qui ? (NdlR, nous avons des caméras aujourd'hui et on peut savoir qui a mis les oriflammes et ainsi sévir contre eux, réplique alors le candidat indépendant qui a posé la question.)

Mario Nobin : Pourquoi les Campaign managers de leur proper chef ne disent pas à leurs activistes d'enlever les oriflammes ?

Le candidat indépendant qui a posé la question : Estce que vous attendez que les voleurs eux-mêmes décident de ne plus voler ?

Quel autre document peut-on presenter si quelqu'un n'a pas de carte d'identité ?

Le passeport, le permis de conduire et le Bus Pass.

Qu'est-ce qui est prévu pour le recounting?

C'est la prérogative exclusive du Returning Officer d'autoriser le recounting après avoir écouté les candidats et partenaires.

Comment se fait-il que des gens décédés figurent sur la liste des électeurs au n°16 Vacoas- Floréal ?

La commission électorale est tous les jours en presence d'une liste de l'État civil, y compris le jour des élections.

Pas de contrôle des dépenses des riches partis

Mervyn Anthony, candidat sourd, a été chaudement applaudi, hier lorsqu'il a affirmé que «l'ESC n'arrive pas à contrôler les partis qui ont des millions de roupies des sponsors ».

Ce qui, dit-il représente, un avantage sur les autres candidats alors que dit-il, des élections auraient dû être «free and fair».

«C'est malheureux de ne pas avoir des mesures pour s'assurer des 'free and fair elections'», a-t-il fait valoir.