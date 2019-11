Algérie: Tipasa - Taux d'avancement considérable des travaux de réalisation de 24.000 logements

Tipasa — Le Wali de Tipasa, Mohamed Bouchama a annoncé, vendredi, que la wilaya enregistrait la réalisation de plus de 24.000 logements, toutes formules confondues, avec un taux d'avancement des travaux "considérable".

Présidant la cérémonie de distribution de logements dans le cadre de la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954, M. Bouchama a fait savoir que les projets de logements se trouvant en cours de réalisation à la wilaya de Tipasa (24.000 logements toutes formules confondues) avançaient à un "bon rythme", faisant état d'un taux d'avancement de 80%.

Il s'agit des projets inscrits au titre du programme AADL (près de 12.000 logements), où le taux d'avancement des travaux a atteint 60%. Une distribution partielle de 2000 logements est prévue durant le premier semestre de l'année prochaine.

Outre les projets de logements promotionnels publics (LPP), de l'habitat rural et du promotionnel libre, la wilaya de Tipasa enregistre, également, près de 4.000 logements publics locatifs (LPL), et plus de 2.500 logements promotionnels aidés (LPA) de l'ancienne formule.

M. Bouchama a tenu à réaffirmer, aux citoyens, son souci personnel quant à la réalisation de ces projets à temps et conformément aux normes techniques relatives à la qualité, soulignant la prise d'une série de mesures pratiques depuis sa désignation à la tête de la wilaya pour veiller au suivi quotidien des projets.

Il a précisé, en outre, que le nombre de logements distribués en 2019 suite à la 4e opération de distribution effectuée par les services de la wilaya, est de 3.500 unités, ajoutant que 4.000 autres unités devront être distribuées durant le premier trimestre de 2020.

Le wali de Tipasa a mis en avant, à cette occasion, les efforts consentis pas l'Etat depuis plusieurs années à même de relancer le secteur de l'Habitat et d'améliorer le cadre de vie du citoyen à la wilaya de Tipasa qui a vu la réalisation de 176.000 logements durant les deux dernières décennies.

Outre la distribution de logements à ladite wilaya à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de la révolution du 1er novembre, les services de la wilaya de Tipasa ont tracé un programme culturel et sportif très riche pour la célébration de cette fête nationale, notamment la distinction d'un nombre de sportifs.

Il a été procédé, également, au renforcement du secteur de la Jeunesse et des Sports de la wilaya de Tipasa par des stades de proximité de football et de basketball et d'une piscine semi olympique à la ville de Bousmail.