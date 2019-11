Sénégal: Elim.CAN 2021 - Pourquoi Baldé Keita n'a pas été convoqué ?

Fréquemment sélectionné avec le Sénégal, Keita Baldé n'a cette pas été retenu dans la liste d'Aliou Cissé pour les éliminatoires de la CAN 2021 et les deux premières journées contre le Congo et l'Eswatini.

Un problème ? Non, a indiqué le sélectionneur des Lions qui a donné la raison pour laquelle le joueur de l'AS Monaco n'a pas été sélectionné.

« La femme de Diao Baldé Keita est en état de grossesse, depuis le match contre le Brésil à Singapour on a eu une discussion et on a décidé de le laisser à côté de sa femme. Prions pour que cela se passe bien pour sa femme», a expliqué Aliou Cissé en conférence de presse d'après la publication de la liste des Lions.