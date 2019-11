Angola: L'Angola Cables établit un partenariat avec le DE-CIX

Luanda — L'Angola Cables, société de télécommunication nationale a annoncé la signature d'un accord avec la DE-CIX, leader mondiale en services d'Internet exchange (IX).

Selon une note da presse à laquelle l'Angop a eu accès jeudi, l'objectif de cet accord est d'élargir les capacités et de stimuler les affaires de fournisseurs de services Internet via connexion Sud-Sud par l'océan Atlantique.

DE-CIX est le premier fournisseur mondial de services d'Internet Exchange (IX) qui offre des services premium d'interconnexion.

Fondée en 1995, la société assiste plus de 1.700 opérateurs, ISPs et des réseaux de contenu dans plus de 100 pays, y compris tous les principaux acteurs internationaux sur divers marchés en Europe, au Moyen-Orient, en Inde et en Amérique du Nord.

"Grâce à nos réseaux de télécommunication avancés, nous voulons créer des ponts numériques entre les continents et les pays afin d'aider les entreprises et les économies à se développer sur les continents via l'hémisphère Sud", a déclaré António Nunes, le président du conseil d'administration d'Angola Cables.

À son tour, Theresa Bobis, directrice régionale de DE-CIX pour le Sud d'Europe, a souligné les avantages de ce partenariat, précisant que désormais, l'Angola Cables, en tant que revendeur de sa société, peut offrir aux fournisseurs d'accès à l'Internet (sigle anglais ISPs - Internet Service Proviced) de services fiables et l'accès de haute qualité aux interconnexions de réseau premium, des échanges d'Internet en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et en Inde".

Les deux sociétés ont déjà établi des interconnexions entre São Paulo et Fortaleza à Lisbonne et, envisagent actuellement une interconnexion de certaines villes brésiliennes au IX (Internet Exchange) de DE-CIX à New York, Madrid et Francfort.

Le partenariat a lieu à l'occasion de Futurecom, le plus important événement de Technologie et Télécommunications en Amérique latine, qui s'est terminé jeudi à São Paulo, au Brésil.