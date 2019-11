Congo-Brazzaville: Linafoot/Ligue 1 - V.Club soumet Dauphin noir, Bazano domine Simba

Après sa victoire sur Renaissance du Congo, V.Club enchaîne un deuxième succès en championnat national face à Dauphin noir à Goma, alors que Bazano continue sur une note positive en battant Simba.

L'AS V.Club a battu, le 30 octobre, au stade de l'Unité de Goma, le club local de Dauphin noir par deux buts à zéro, en match comptan pour la neuvième journée de la 25e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot).

Après sa victoire sur Renaissance du Congo (deux buts à zéro), V.Club a donc enchaîné par la même marque, loin de ses bases de Kinshasa.

Ahmed Touré a ouvert la marque, à la 46e mn, sur penalty consécutif à une faute sur Jérémie Mbuyi dans la surface de réparation de Dauphin noir. Le second but a été l'œuvre de Jésus Moloko Ducapel à la 86e mn. Ce succès permet au club vert et noir de la capitale de totaliser seize points en huit matchs, alors que Dauphin noir broie du noir dans la profondeur du classement avec seulement quatre points au terme de dix matchs. Après Goma, au Nord-Kivu, V.Club joue ce vendredi contre Bukavu Dawa, au stade de la Concorde du chef-lieu de la province du Sud-Kivu.

Le même mercredi, au stade Frédéric-Kibasa de Lubumbashi, la Jeunesse sportive Groupe Bazano a gardé sa dynamique positive, en dominant l'AS Simba de Kolwezi par deux buts à zéro, en match remis de la première journée. Mundele Nganga a été le premier à ouvrir la marque, à la 31e mn sur penalty, suite à une faute de main du défenseur Monga Ngoy. Et Diego Tshikambo a trouvé à nouveau la faille au cœur de la défense du club de Kolwezi à la 84e mn, reprenant un corner de Philippe Kinzumbi.

La Jeunesse sportive Groupe Bazano compte désormais quatorze points, pour huit matchs joués. Simba de Kolwezi dispose de sept points en dix matchs. Et au stade de la Concorde de la commune de Kadutu, à Bukavu, la formation locale d'OC Bukavu Dawa a été accrochée par Racing Club de Kinshasa (RCK) par un but partout, en match de la quatorzième journée. Kintombo Nzinga a marqué pour RCK à la 48e mn, et Mukuta Hemedy a égalisé, à la 88e mn pour Bukavu Dawa. RCK totalise dix-sept points en douze sorties alors que le club du Sud-Kivu est à son tout premier point en huit rencontres du championnat.