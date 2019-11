Ghana: Jordan Ayew - Le Ghanéen joueur du mois d'octobre en club

Avec des statistiques impressionnantes avec Crystal Palace, Jordan Ayew a été logiquement désigné « meilleur joueur du mois d'octobre » avec Eagles. Il a été auteur de 2 buts en 3 matchs de Premier League.

Pendant cette période, il a trouvé les chemins des filets face à West Ham et à Arsenal. Ses réalisations ont été décisives parce qu'elles ont permis à l'équipe de battre les Hammers et d'avoir le point du nul devant les Gunners.

Après avoir reçu le trophée, l'international ghanéen l'a dédié à ses coéquipiers tout en mettant un accent sur le collectif.

« C'est un plaisir, évidemment. Je travaille très dur et j'ai le soutien des joueurs, du staff, du club de football et des supporters. Tout va bien. Cela me donne encore plus envie de travailler dur et d'aller où le club veut aller.

C'est une chose positive et sans les joueurs, je ne gagnerais pas ce prix », a-t-il déclaré sur le site officiel du club. Avant de conclure : « Je n'aime pas perdre, alors je veux gagner tous les matchs. Que je marque ou que mon partenaire marque, je suis très heureux ».

Après avoir savouré cette distinction, Jordan Ayew devra se remettre au travail. Et pour le début du mois de novembre, Crystal Palace accueille Leicester ce dimanche pour le compte de la 11ème journée de Premier League.

🏆 Jordan Ayew has been named the October ManBetX Player of the Month!#CPFC

- Crystal Palace F.C. (@CPFC) November 1, 2019