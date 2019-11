Gabon/Congo-Kinshasa: Eliminatoires CAN 2021 - Trente Léopards convoqués contre le Gabon et la Gambie

En séjour en Europe, le sélectionneur du onze national, Christian N'sengi Biembe, a dressé une liste de trente joueurs pour les deux premières journées des éliminatoires de la compétion continentale qu'abritera le Cameroun dans deux ans.

La République démocratique du Congo (RDC) recevra, le 14 novembre au stade des Martyrs de Kinshasa, la Gabon, avant d'aller défier, le 19 novembre à Banjul, la sélection locale.

Succédant à Florent Ibenge qui aura passé cinq ans sur le banc des Léopards, Christian N'sengi Biembe veut redonner une autre image à la sélection congolaise. Aussi a-t-il incorporé dans l'effectif quelques nouveaux joueurs. C'est le cas de deux jeunes gardiens de but, dont les noms ont été ajoutés, après la publication des vingt-huit retenus dans une première liste.

Il s'agit de Timothy Bruce Fayulu (20 ans) de Sion en Suisse qui a déjà enfilé le maillot de la sélection congolaise des jeunes, et d'Enzo d'Alberto (23 ans) de l'Union Saint-Gilloise (D2 belge). Les deux gardiens n'ont pas encore été titulaires dans leurs clubs respectifs depuis le début de cette saison.

On note le retour du portier Joël Kiassumbua en sélection et la présence de Riffi Mandanda sur la liste. Christian N'sengi Biembe a donc appelé cinq gardiens de but et fera certainement le choix de deux ou trois d'entre eux pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) contre les Panthères du Gabon entraînées par le sélectionneur français, Patrice Neveu, et les Scorpions de la Gambie. On note aussi l'arrivée dans le groupe de Nill De Pauw de Caukur Rizespor en Turquie, de Jody Lukoki de Ludogorets en Bulgarie et de Jonathan Okita de Nec Nijmegen aux Pays-Bas.

Les trente joueurs retenus sont donc les gardiens de but Riffi Mandanda (US Boulogne/Italie), Joël Kiassumbua (Servette Genève/Suisse), Jackson Lunanga (V.Club), Enzo d'Alberto (Royale Union Saint-Gilloise/Belgique), Timothy Bruce Fayulu (FC Sion/Suisse) ; les défenseurs Mukoko Amale (DCMP), Jordan Ikoko (Ludogorets/Bulgarie), Christian Luyindama (Galatasaray/Turquie), Marcel Tisserand (Wolfsbourg/Allemagne), Chancel Mbemba (Porto/Portugal), Mustafa Avadongo (V.Club), Arthur Masuaku (Westham/Angleterre) et Fabrice Nsakala (Alanyaspor/Turquie).

Les milieux de terrain convoqués sont Wilfried Moke (Ankaragucu/Turquie), Gianelli Imbula (Lecce/Italie), Samuel Moutoussamy (Nantes/France), Paul-José Mpoku (Standard de Liège/Belgique), Neeskens Kebano (Fulham/D2 Angleterre), Chadrac Akolo (Amiens/France), Gaël Kakuta (Amiens/France), Jordan Botaka (Saint-Trond/Belgique), Yannick Bolasie (Sporting/Portugal) et Diemerci Ndongala (KRC Genk/Belgique). Enfin, les attaquants présélectionnés sont Jody Lukoki (Ludogorets/Bulgarie), Cédric Bakambu (Beijing Guoan/Chine), Jackson Muleka (Mazembe), Nelson Balongo (Saint-Trond/Belgique), Nill de Pauw (Caukur Rizespor/Turquie), Jonathan Okita (Nec Nijmegen/Pays-Bas) et Jonathan Bolingi (Eupen/Belgique).