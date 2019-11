Algérie: Vladimir Poutine félicite Benslah à l'occasion de la commémoration du 65e anniversaire de la Révolution

Alger — Le président de la République fédérale de Russie,Vladimir Poutine, a adressé jeudi soir un message de félicitations au chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah à l'occasion de la commémoration du 65e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954, dans lequel il a relevé le caractère «amical et constructif» des relations qu'entretiennent l'Algérie et la Russie.

«Les relations qu'entretiennent la Russie et l'Algérie sont amicales et constructives», a indiqué M. Poutine dans son message lu en son nom par l'ambassadeur de la République fédérale de Russie en Algérie, Igor Beliaev, à l'occasion d'un concert de musique organisé à l'opéra d'Alger, dans une interprétation mixte entre l'ensemble harmonique de la Garde républicaine algérienne et l'Orchestre central du ministère de la Défense russe dans le cadre des festivités commémoratives du 1er Novembre 1954.

«Le caractère amical et constructif des relations entre les deux pays a été confirmé par notre entretien à Sotchi», en marge du premier sommet Russie-Afrique (24-25 octobre 2019), a souligné M. Poutine dans son message.

Le président Poutine, qui a renouvelé à la fin de son message ses «vœux de santé et de prospérité au chef de l'Etat et au peuple algérien», a souligné que «je reste convaincu que grâce à la conjugaison de nos efforts, nous poursuivrons le dialogue entre l'Algérie et la Russie ainsi que la coopération bilatérale dans divers domaines et ce, au service de nos peuples et de la consolidation de la stabilité et de la paix en Afrique et au Moyen-Orient».