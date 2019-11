Algérie: La fête du 1er novembre, conjointement célébrée par l'Algérie et la Russie

Alger — L'Ensemble harmonique de la Garde républicaine algérienne et l'Orchestre central du ministère de la Défense russe, ont conjointement animé, jeudi soir à Alger, un concert prolifique, de musiques traditionnelles et chants patriotiques, dans le cadre des célébrations du 65e anniversaire du déclenchement de la révolution, devant un public d'invités, venus nombreux.

Accueillis à l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaïh, les instrumentistes des deux fanfares, sous la direction alternée de l'Algérien, Abderrahmane Hemard et les Russes, Konstantin Petrovitch et Sergey Sakov, sont montés ensemble sur scène, formant un seul, grand orchestre avec plus de 80 musiciens et autant de choristes, qui ont exécuté, deux heures durant, une quarantaine de pièces, entre traditionnelles et chants patriotiques d'Algérie et de Russie.

Ouvrant la soirée dans des atmosphères solennelles avec les hymnes nationaux des deux pays, exécutés, devant un public debout et un échange de direction d'orchestre courtois entre Konstantin Petrovitch -qui a cédé le pupitre à Abderrahmane Hemard pour diriger l'hymne national russe et inversement-, les instrumentistes ont ensuite enchaîné avec une série de pièces dédiées aux différentes régions algériennes, incitant d'entrée, le public au relâchement.

Parmi les pièces algériennes interprétés, "Oh A gh'may' nou" et "Assendu" d'Idir, "Bab h'did" de l'Orchestre national de Barbès (ONB), "Rani m'hayar" de Khaled, "Oh anfas anfas" (folklore), "Ah A thamurt iw" et "Yahyaw awlad bladi" du Cheikh Rabah Deriassa, alors que les russes ont choisi de rendre, entre autres titres,"Katyusha", "Polyushko-Pole", Vachera" et mettre en valeur les solistes, Sergey Sakov au hautbois, la soprano à la voix suave, Svetlana Ilina et le flûtiste Alexander Dmitrienko.

Plusieurs pièces du patrimoine musical algérien ont été rendues par la fusion des deux ensembles, ainsi que l'Orchestre de Cornemuse de la garde républicaine algérienne, intervenu pour séparer la première partie dédiée aux musiques traditionnels et populaires de celle des "anachids" et autres chants patriotiques, qui devait suivre, non sans avoir enflammé la salle, dans une ambiance de fête.

La deuxième partie a vu les trois chefs d'orchestre se succéder, entamant ainsi le volet des chants patriotiques, que le public a bien apprécié en donnant du bon répondant aux instrumentistes à l'issue de chaque pièce, par des applaudissements répétés et des youyou nourris.

En présence de plusieurs hauts responsables de l'Armée nationale algérienne, des représentants de la mission diplomatique russe accréditée à Alger, et de quelques personnalités du monde artistique, le public a savouré tous les moments de la soirée dans l'allégresse et la volupté.

Organisé sous le patronat du général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée, le concert animé par l'Ensemble harmonique de la Garde républicaine algérienne et l'Orchestre central du ministère de la Défense russe, célébrant le 65e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération est programmé samedi à Oran et dimanche à Constantine.