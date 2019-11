Algérie: Réalisation de plus de 25.000 km de pistes rurales à l'échelle nationale

Batna — Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Omari, a affirmé vendredi à Batna que l'Etat a réalisé "plus de 25.000 km de pistes rurales, agricoles et voies d'accès à travers le pays."

"Cette opération s'inscrit dans le cadre d'appui apporté à l'agriculture et l'économie des zones de montagne", a précisé le ministre à Kimmel, distante de 150 km du chef lieu de wilaya, en réponse aux préoccupations des agriculteurs de la région, assurant que "le gouvernement est déterminé à valoriser les efforts déployés dans ces zones et revaloriser ses produits".

Cherif Omari a inspecté la forêt de Beni Melloul qui s'étend vers les wilayas de Biskra et Khenchela totalisant 80 000 hectares dont 14 000 ha dans la capitale des Aurès (Batna) qui avait pâti l'été dernier des incendies qui avaient décimés 35 ha de pin d'Alep.

Cherif Omari a écouté un rapport sur le secteur forestier à Batna et s'est intéressé au programme de reboisement, notamment à la relance du projet du barrage vert.

Au cours de sa visite, le ministre a pris part à une campagne de reboisement de la forêt de Kimmel, où des arbustes de pins d'Alep ont été mis en terre.

In situ, M. Omari a salué l'initiative, relevant que des efforts sont déployés pour revaloriser ces forêts, "jadis refuge des moudjahidine et combattants", en tant "qu'espace écologique, générateurs de richesses et de postes d'emplois".

Au deuxième jour de sa visite à Batna, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche s'est recueilli à la mémoire des chouhada devant la stèle commémorative de la Wilaya I historique.