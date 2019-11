Cote d'Ivoire: Le Fonds saoudien de développement et le pays signent deux accords de prêt

Les Fonds octroyés permettront au gouvernement d'exécuter les projets de construction du Centre hospitalier universitaire d'Abobo et le Programme pilote de développement rural en Côte d'Ivoire.

Le Fonds saoudien de développement (Fsd) a concrétisé le mercredi 30 octobre 2019 son appui au gouvernement, pour la réalisation des projets de construction et d'équipement du Centre hospitalier universitaire (Chu) d'Abobo et l'exécution du Programme pilote de développement des zones rurales, à travers la signature de deux accords de prêt, pour des montants respectifs de 22,72 millions dollars, soit environ 13 milliards de Fcfa et de 15 millions dollars, soit environ 9 milliards de Fcfa.

Au cours d'une cérémonie organisée au 20e étage de l'immeuble Sciam, à Abidjan, le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, et le conseiller du Vice-président du Fonds saoudien de développement, Yousif Bin Ibrahim Al Bassam, ont apposé leur signature sur les accords de prêt, respectivement pour le compte de la Côte d'Ivoire et du Fsd.

Selon Adama Coulibaly, l'objectif commun aux deux projets visés par le présent accord est de contribuer au développement des infrastructures de base en faveur des populations, notamment les plus vulnérables.

Le projet de construction et d'équipement du Chu d'Abobo, a-t-il déclaré, s'inscrit dans le cadre du Plan national du développement sanitaire (Pnds 2016 - 2020) et vise à doter la plus grande commune d'Abidjan (plus d'un million d'habitants) d'un établissement sanitaire de premier rang, avec un pôle de spécialité, notamment en matière de néphrologie, y compris la dialyse et la greffe rénale.

Le futur Chu, d'une capacité de 600 lits, sera bâti sur 5 ha pour une disponibilité foncière de 18 ha et pourra également accueillir un deuxième pôle de spécialité. Il disposera également d'une unité moderne de prise en charge des prématurés, a expliqué le ministre.

« Son coût total, estimé à 96,34 millions dollars, soit 55,764 milliards de F cfa, sera réparti entre le Fonds saoudien pour le développement pour 22,72 millions dollars, la Badea pour 50 millions dollars, environ 25 milliards de Fcfa et le gouvernement pour 23,62 millions dollars, environ 12 milliards de Fcfa », a-t-il souligné.

Quant au Programme pilote de développement des zones rurales, il cible les zones rurales (villages ou regroupement de villages) situées dans les régions du pays dont le taux de pauvreté rurale est supérieur à la moyenne nationale (56,8%) et qui concentrent une forte population vulnérable.

« Il s'articulera autour des composantes suivantes : Infrastructures sanitaires ; Infrastructures scolaires ; Hydraulique rurale ; Contrôle et suivi évaluation et Appui institutionnel », selon les explications du ministre.

« Il a été retenu pour sa phase pilote, l'exécution du programme sur une période de deux ans dans deux régions du pays parmi les plus touchées par la pauvreté : le Poro (62,4%) et le Bounkani (62,2%) », a-t-il poursuivi.

Le coût total de cette phase s'élève à 18 millions de dollars, soit environ 10,800 milliards Fcfa dont 15 millions de dollars, soit 7,5 milliards de Fcfa, pour le Fonds saoudien pour le développement et 3 millions de dollars soit 1,5 milliards de Fcfa pour le gouvernement ivoirien.

La Côte d'Ivoire et le Fonds saoudien de développement entretiennent de très bonnes relations de coopération. Avec la signature de ces deux derniers accords, le montant total des prêts et dons octroyés à la Côte d'Ivoire par cette institution financière s'élève à 414,95 millions de riyals saoudiens, soit l'équivalent de 110,65 millions dollars.

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Aouélé, dont le département est bénéficiaire de ces deux projets a pris part à la cérémonie de signature.