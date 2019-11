Algérie: Zitouni appelle à la préservation de l'Algérie et à la fidélité au serment des chouhada

Alger — Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a appelé jeudi à la préservation de l'Algérie pour être à la hauteur des sacrifices des Chouhada.

Inaugurant plusieurs structures culturelles et éducatives à Alger, à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la Révolution nationale, le ministre a indiqué que la célébration du 1er novembre constituait une occasion pour se recueillir à la mémoire des chouhada" ajoutant que "nous devons également demeurer fidèles au serment de ces martyrs et ce, à travers la solidarité, la fidélité, le savoir et la connaissance afin de redonner à l'Algérie la place qui lui sied".

Les structures inaugurées, a-t-il indiqué, "symbolisent les sacrifices des chouhada mais nous rappellent également la souffrance vécue par le peuple algérien sous le joug colonial, faisant savoir que "les séquelles coloniales existent toujours à l'image de les lignes Challe et Morice et des mines implantés sous le sol algérien outre les essais nucléaires et leur radioactivité dans le Sahara algérien".

Accompagné du wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda, le ministre a procédé à l'inauguration d'une statue du roi de Numidie Massinissa au jardin Tafourah (commune d'Alger Centre) outre un lycée à Ain El Malha (commune de Guée de Constantine), baptisé au nom du moudjahid Ben Fadel Tahar et un CEM baptisé du nom du Moudjahid Benzayad Abdelkader.

Il a également inauguré une bibliothèque à El Biar, baptisée du nom du leader historique, feu Hocine Aït Ahmed. Aussi, un hommage a été rendu aux familles de ces moudjahidine et chouhada en reconnaissance de leurs sacrifices et de leur fidélité à la patrie.