Algérie: Ouargla - Quelques 200 concurrents à la 2e édition des courses de méharis

Prés de 200 concurrents ont pris part à la 2ème édition des Courses de méharis d'Ouargla, clôturées vendredi.

Les participants à cette manifestation, coïncidant avec les festivités du 65ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954, sont issus de différentes régions du pays, dont Tamanrasset, Illizi, El-Menea et Ouargla et de pays voisins (Tunisie, Libye, Niger et Mali), a indiqué à l'APS Ayat Allah Benmansour, président du club Rimel de courses de méharis (partie organisatrice), basé dans la commune de Ain El-Beïda (Ouargla).

Au programme de cet évènement, une course dédiée aux Hachyane (jeunes méharis) sur un parcours de 10 km et le challenge El-Sayf Edhahabi (l'épée d'or) qui s'est déroulé sur une distance de 15 km au niveau du parcours de Krima dans la commune de Rouissat, en plus d'une course sur diverses distances dans la zone d'El-Bekrate, jouxtant l'intersection Ouargla/Hassi Messaoud/Touggourt, a-t-il précisé.

Organisé en collaboration avec la Direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya d'Ouargla et le concours d'entrepreneurs locaux, ce rendez-vous sportif a pour objectif de promouvoir les courses de méharis pour développer la pratique de cette discipline sportive et œuvrer à son intégration parmi les disciplines agréées en Algérie, a-t-il expliqué.

M. Benmansour a souligné, en outre, l'importance de soutenir cette discipline sportive à Ouargla qui recense plus de 250 adeptes répartis sur 22 clubs, affirmant dans ce cadre qu'un projet de réalisation d'un parcours dédié à l'organisation de courses de méharis, d'une superficie de dix hectares à Ain El-Beïda, a été retenu, en attendant la mobilisation de l'enveloppe financière nécessaire pour lancer les travaux.

Approchés par l'APS, des participants ont affirmé que le développement des courses de méharis, à travers l'encouragement des associations et clubs activant dans ce domaine et la mobilisation des moyens nécessaires, contribuera à la valorisation et la promotion aussi de la destination touristique du Sud.